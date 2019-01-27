Опубликован ТОП-5 самых быстрых спорт-седанов 90-х





Эксперты решили озвучить пятёрку быстрейших спорт-седанов того времени. Пятое место осталось за Mercedes-Benz E55 AMG, развивающим скорость до 250 км/час. Машина была оснащена мощнейшим 5,4-литровым двигателем на 355 лошадиных сил. Разработчикам удалось переделать модель бизнес-класса в спорткар, при этом не потеряв в комфорте. Четвёртое место у BMW M5 E39 с 8-цилиндровым движком на 400 лошадиных сил. С 0 до 100 км/час транспортное средство разгонялось почти за 5 секунд, а вот максимальный показатель скорость составил 250 км/час. ТОП-3 рейтинга замыкает Mitsubishi Lancer Evo 5. Несмотря на скромные характеристики, и не самый производительный мотор на то время, машина обладала продуктивным турбонаддувом, позволяющим движку генерировать почти 280 лошадиных сил. При этом, максимальная скорость зачастую могла составлять и 260 км/час.«Серебро» рейтинга досталось Maserati Quattroporte, являющемуся на то время конкурентом E55 AMG. Впрочем, итальянская модель была быстрее (270 против 250 км/час), но разгон медленнее, да и сам движок менее мощный – 3,2-литровый силовой агрегат на 335 лошадиных сил. Первое место осталось за Lotus Omega, разработанным усилиями британского автоконцерна и немецкого Opel. Благодаря внедрению 3,6 литрового 377-сильного двигателя автомобиль достигал скорости в 283 км/час.