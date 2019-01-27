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Валентина Талызина рассказала об отношениях с Фаиной Раневской и Барбарой Брыльской на НТВ

Отечественная актриса Валентина Талызина решила рассказать о своих отношениях с не менее легендарными коллегами Фаиной Раневской и Барбарой Брыльской. Кроме того, звезда поделилась подробностями съемок ленты “Зигзаг удачи” в эфире НТВ.
Валентина Талызина рассказала об отношениях с Фаиной Раневской и Барбарой Брыльской на НТВ

Вспоминая свой творческий путь, 84-летняя Валентина Талызина рассказала, что после начала работы с Фаиной Раневской последняя ее невзлюбила, называя некрасивой, но затем им удалось найти общий язык, и коллега даже делилась с артисткой опытом. Не самые теплые чувства питала к актрисе Лия Ахеджакова. В то же время Талызина не подтвердила слухи о том, что с Барбарой Брыльской у нее случилась драка прямо на съемочной площадке. Она озвучивала артистку в “Иронии судьбы”, они долго конфликтовали, но с годам решили отпустить обиды.
Валентина Талызина рассказала об отношениях с Фаиной Раневской и Барбарой Брыльской на НТВ

Участие в “Зигзаге удачи” для Талызиной оказалось первой значительной ролью, но уже тогда во время работы она навлекла на себя гнев режиссера Эльдара Рязанова. Поскольку компания согревалась посредством крепких напитков, деятель ругал их, обвиняя в безответственности и отсутствии “трезвых” дублей. Несмотря на свой возраст, Талызина продолжает работать и заниматься любимым делом, находясь при этом в добром здравии.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:07

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