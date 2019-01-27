Медики назвали правила ухода за губами после увеличения





Увеличение губ пользуется большой популярностью среди женщин. На сегодняшний день существует множество наполнителей, которые вводятся в кожу лица безболезненно, быстро, и не вызывают аллергии. Результат операции сохраняется от шести месяцев до полутора лет. Представители индустрии красоты составили список, что необходимо делать после данной процедуры, а от чего стоит отказаться. Как минимум за 14 дней до увеличения губ нужно начать подготовку. Выбрать наполнитель, его количество и плотность. В течении подготовки необходимо свести до минимума курение, употребление алкогольных и содержащих кофеин напитков, а также отказаться от лекарственных препаратов, которые понижают свертывание крови. Эксперты предупреждают, что профессионал никогда не будет проводить коррекцию губ пациентке, которая недавно перенесла имплантацию зубов, или беременной, а также кормящей женщине.Специалисты советую после операции, первые три-четыре часа не прикасаться к губам, а после проявления синяков обязательно наносить на них прописанные врачом крема и гели. Также необходимо исключить из своего рациона острые и горячие продукты питания. Применять обычную косметику можно только по истечению как минимум 12 часов после коррекции. Активная мимика и поцелуи запрещаются на несколько дней. Обязательным является прохождение осмотра у врача через две недели после операции.