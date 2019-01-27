Медики назвали правила ухода за губами после увеличения
После процедуры увеличения губ некоторое время нужно правильно ухаживать за ними. Медики перечислили необходимые правила, которых следует придерживаться после операции.
Увеличение губ пользуется большой популярностью среди женщин. На сегодняшний день существует множество наполнителей, которые вводятся в кожу лица безболезненно, быстро, и не вызывают аллергии. Результат операции сохраняется от шести месяцев до полутора лет. Представители индустрии красоты составили список, что необходимо делать после данной процедуры, а от чего стоит отказаться. Как минимум за 14 дней до увеличения губ нужно начать подготовку. Выбрать наполнитель, его количество и плотность. В течении подготовки необходимо свести до минимума курение, употребление алкогольных и содержащих кофеин напитков, а также отказаться от лекарственных препаратов, которые понижают свертывание крови. Эксперты предупреждают, что профессионал никогда не будет проводить коррекцию губ пациентке, которая недавно перенесла имплантацию зубов, или беременной, а также кормящей женщине.
Специалисты советую после операции, первые три-четыре часа не прикасаться к губам, а после проявления синяков обязательно наносить на них прописанные врачом крема и гели. Также необходимо исключить из своего рациона острые и горячие продукты питания. Применять обычную косметику можно только по истечению как минимум 12 часов после коррекции. Активная мимика и поцелуи запрещаются на несколько дней. Обязательным является прохождение осмотра у врача через две недели после операции.
Увеличение губ пользуется большой популярностью среди женщин. На сегодняшний день существует множество наполнителей, которые вводятся в кожу лица безболезненно, быстро, и не вызывают аллергии. Результат операции сохраняется от шести месяцев до полутора лет. Представители индустрии красоты составили список, что необходимо делать после данной процедуры, а от чего стоит отказаться. Как минимум за 14 дней до увеличения губ нужно начать подготовку. Выбрать наполнитель, его количество и плотность. В течении подготовки необходимо свести до минимума курение, употребление алкогольных и содержащих кофеин напитков, а также отказаться от лекарственных препаратов, которые понижают свертывание крови. Эксперты предупреждают, что профессионал никогда не будет проводить коррекцию губ пациентке, которая недавно перенесла имплантацию зубов, или беременной, а также кормящей женщине.
Специалисты советую после операции, первые три-четыре часа не прикасаться к губам, а после проявления синяков обязательно наносить на них прописанные врачом крема и гели. Также необходимо исключить из своего рациона острые и горячие продукты питания. Применять обычную косметику можно только по истечению как минимум 12 часов после коррекции. Активная мимика и поцелуи запрещаются на несколько дней. Обязательным является прохождение осмотра у врача через две недели после операции.
Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:00