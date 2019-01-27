В Bellator выразили готовность организовать прощальный бой Федора Емельяненко





Накануне, в минувшее воскресенье, имел место финальный поединок в рамках Гран-при Bellator. В ходе боя с американцем Райаном Бейдером Емельяненко уступил оппоненту. Последний одержал первенство, нокаутировав соперника уже в первом раунде. В частности, бой представителей тяжелого веса официально исчерпал себя уже на 35-й секунде. При этом перед его проведением представитель России открыто заявлял о том, что серьезно задумался на тему завершения спортивной карьеры.Кокер во время общения с прессой подчеркнул, что Bellator не против взять на себя организацию прощального для Емельяненко боя, пройти который может непосредственно в России.На счету российского бойца имеется 45 боев на ринге в смешанных единоборствах, в 38 из которых он получил победу, потерпев при этом шесть поражений.