АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

В Bellator выразили готовность организовать прощальный бой Федора Емельяненко

Стоящий во главе Bellator Скотт Кокер выразил готовность организации взять на себя проведение прощального боя российского спортсмена Федора Емельяненко. Пройти событие может на ринге в Москве или Санкт-Петербурге.
В Bellator выразили готовность организовать прощальный бой Федора Емельяненко

Накануне, в минувшее воскресенье, имел место финальный поединок в рамках Гран-при Bellator. В ходе боя с американцем Райаном Бейдером Емельяненко уступил оппоненту. Последний одержал первенство, нокаутировав соперника уже в первом раунде. В частности, бой представителей тяжелого веса официально исчерпал себя уже на 35-й секунде. При этом перед его проведением представитель России открыто заявлял о том, что серьезно задумался на тему завершения спортивной карьеры.

Кокер во время общения с прессой подчеркнул, что Bellator не против взять на себя организацию прощального для Емельяненко боя, пройти который может непосредственно в России.

На счету российского бойца имеется 45 боев на ринге в смешанных единоборствах, в 38 из которых он получил победу, потерпев при этом шесть поражений.



 
+Дзен +Яндекс новости
Спорт
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Санкт-Петербурге проходит парад в
Виктория Боня у себя в Instagram
Слухи о реверсивной зарядке в Samsung
Милана Тюльпанова рассказала, что ее
Lightning Motorcycles объявила старт
Ученые раскрыли тайну необычной мумии
Актеры и экстрасенсы сразятся за
Ко дню снятия блокады Ленинграда
Многие пользователи жалуются на быструю
Дженнифер Энистон собирается удочерить
Опубликован ТОП-5 самых быстрых
Валентина Талызина рассказала об
Медики назвали правила ухода за губами
Студентка из Уфы приняла участие в
В Bellator выразили готовность
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на
Российским детям расскажут об их
Уфологи сообщили об огромном НЛО,
Ученые назвали восемь вредных для
Suzuki выпустит «внедорожную» версию
Меган Маркл и принц Гарри обустраивают
Актриса Алиса Фрейндлих назвала свой
Google разрабатывает смарт-часы Pixel
Врачи нашли у Александры Черно кисту
Анастасия Волочкова устроила
Ученые назвали причину снижения
Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева
Екатерина Варнава предупредила о
Леонид Агутин записал совместную песню
Ученые рассказали о происходящих в
Просмотреть все новости