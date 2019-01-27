В Bellator выразили готовность организовать прощальный бой Федора Емельяненко
Стоящий во главе Bellator Скотт Кокер выразил готовность организации взять на себя проведение прощального боя российского спортсмена Федора Емельяненко. Пройти событие может на ринге в Москве или Санкт-Петербурге.
Накануне, в минувшее воскресенье, имел место финальный поединок в рамках Гран-при Bellator. В ходе боя с американцем Райаном Бейдером Емельяненко уступил оппоненту. Последний одержал первенство, нокаутировав соперника уже в первом раунде. В частности, бой представителей тяжелого веса официально исчерпал себя уже на 35-й секунде. При этом перед его проведением представитель России открыто заявлял о том, что серьезно задумался на тему завершения спортивной карьеры.
Кокер во время общения с прессой подчеркнул, что Bellator не против взять на себя организацию прощального для Емельяненко боя, пройти который может непосредственно в России.
На счету российского бойца имеется 45 боев на ринге в смешанных единоборствах, в 38 из которых он получил победу, потерпев при этом шесть поражений.
Накануне, в минувшее воскресенье, имел место финальный поединок в рамках Гран-при Bellator. В ходе боя с американцем Райаном Бейдером Емельяненко уступил оппоненту. Последний одержал первенство, нокаутировав соперника уже в первом раунде. В частности, бой представителей тяжелого веса официально исчерпал себя уже на 35-й секунде. При этом перед его проведением представитель России открыто заявлял о том, что серьезно задумался на тему завершения спортивной карьеры.
Кокер во время общения с прессой подчеркнул, что Bellator не против взять на себя организацию прощального для Емельяненко боя, пройти который может непосредственно в России.
На счету российского бойца имеется 45 боев на ринге в смешанных единоборствах, в 38 из которых он получил победу, потерпев при этом шесть поражений.
Спорт
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:48