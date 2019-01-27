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Студентка из Уфы приняла участие в кастинге на роль ведущей «Орла и Решки»

Студентка из Уфы решила принять участие в кастинге телепрограммы «Орел и Решка». Карина Исхакова претендует на место телеведущей данного шоу.

Студентка из Уфы приняла участие в кастинге на роль ведущей «Орла и Решки»

Карина Исхакова дала небольшое интервью, в котором рассказала, что она всегда была творческим человеком. Студентка из Уфы сообщила, что она с самого детства занималась танцами, плаванием, вокалом и карате. Девушка мечтает жить творческой жизнью и зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом. В подобном кастинге она приняла участие впервые.

Также Карина Исхакова рассказала, что отправиться на кастинг «Орла и Решки» ей предложили друзья. Видео она записала всего несколько дней назад и смонтировала его самостоятельно. Отец девушки помог оценить ее работу. Студентка из Уфы очень хочет стать ведущей данного шоу, сообщив, что у нее уже есть несколько идей, которые она хочет воплотить в жизнь.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:55

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