Студентка из Уфы приняла участие в кастинге на роль ведущей «Орла и Решки»





Карина Исхакова дала небольшое интервью, в котором рассказала, что она всегда была творческим человеком. Студентка из Уфы сообщила, что она с самого детства занималась танцами, плаванием, вокалом и карате. Девушка мечтает жить творческой жизнью и зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом. В подобном кастинге она приняла участие впервые.Также Карина Исхакова рассказала, что отправиться на кастинг «Орла и Решки» ей предложили друзья. Видео она записала всего несколько дней назад и смонтировала его самостоятельно. Отец девушки помог оценить ее работу. Студентка из Уфы очень хочет стать ведущей данного шоу, сообщив, что у нее уже есть несколько идей, которые она хочет воплотить в жизнь.