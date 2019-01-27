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Уфологи сообщили об огромном НЛО, преследовавшем пассажирский самолет над Китаем

В небе над Китаем замечен загадочный НЛО, который пытался преследовать пассажирский самолет. Плоский объект неизвестного происхождения удалось запечатлеть на видео.
Уфологи сообщили об огромном НЛО, преследовавшем пассажирский самолет над Китаем

Китайские уфологи обнаружили материалы, которые демонстрируют процесс преследования странным НЛО самолета, перевозившего пассажиров. Лайнер следовал в Поднебесную из Нидерландов, когда среди облаков появилась загадочная летающая “тарелка”. Один из очевидцев заметил объект, выглядывая в окно. С его слов, “инопланетный корабль” был выполнен в светло-серых оттенках, а по своей форме напоминал диск.

Пассажирам с борта удалось снять, как НЛО, находясь на незначительном расстоянии от самолета, следует прямо за воздушным судном. Однако продолжалось это недолго, поскольку в какой-то момент “тарелка” просто растворилась, исчезнув из поля зрения. В то же время никаких реальных попыток контактировать с экипажем лайнера в небе над Китаем вероятные пришельцы не предпринимали.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:26

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