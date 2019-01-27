Уфологи сообщили об огромном НЛО, преследовавшем пассажирский самолет над Китаем





Китайские уфологи обнаружили материалы, которые демонстрируют процесс преследования странным НЛО самолета, перевозившего пассажиров. Лайнер следовал в Поднебесную из Нидерландов, когда среди облаков появилась загадочная летающая “тарелка”. Один из очевидцев заметил объект, выглядывая в окно. С его слов, “инопланетный корабль” был выполнен в светло-серых оттенках, а по своей форме напоминал диск.Пассажирам с борта удалось снять, как НЛО, находясь на незначительном расстоянии от самолета, следует прямо за воздушным судном. Однако продолжалось это недолго, поскольку в какой-то момент “тарелка” просто растворилась, исчезнув из поля зрения. В то же время никаких реальных попыток контактировать с экипажем лайнера в небе над Китаем вероятные пришельцы не предпринимали.