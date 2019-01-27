Ученые назвали восемь вредных для здоровья зубов продуктов





В список попали сухофрукты. Из-за содержания большого количества фруктового сахара они разрушают зубную эмаль. Липкий продукт забивает микротрещины и способствует их расширению. Ученые советуют не отказываться от полезных сухофруктов. Однако, сразу после их употребление нужно сразу почистить зубы. Еще одним полезными для организма и вредными для зубов продуктами оказались горячие напитки с добавлением лимона. Повышенная кислотность способствует разрушению и даже растворению эмали. Для того, чтобы смыть излишки кислоты с зубов, необходимо прополаскивать рот после продуктов с повышенной кислотностью. В список также попал шашлык. Его опасность заключается в твердых опаленных на огне кусочках мяса, которые способны нанести вред не только эмали, но и деснам. Хорошим способом не отказываться от шашлыка и не нанести вред зубам является срезание подгоревших краев.Такой продукт, как попкорн, может нанести вред своей острой оболочкой, которая повредив полость рта способна привести к воспалению. Также кожура кукурузы застревая между зубов наносит поражение деснам. Кофейные напитки, в которые добавлены различные подсластители, прерывают вырабатывание слюны на 60 минут, а она является единственным защитником зубов от налета. Из-за большого количества сахара вредными считаются консервированные фрукты. Постоянное щелканье семечек чревато сколами и повреждением десен, а также вызывает деформацию зубов. Еще одним продуктом, который вредит их здоровью, являются энергетические напитки. Они содержат кислоту и сахар, которые совместно способны разрушить зубы за очень короткое время.