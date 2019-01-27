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Ученые назвали восемь вредных для здоровья зубов продуктов

Ученые составили список из восьми продуктов, которые пагубно влияют на здоровье зубов. Оказывается, многие из них являются полезными для остального организма.
Ученые назвали восемь вредных для здоровья зубов продуктов

В список попали сухофрукты. Из-за содержания большого количества фруктового сахара они разрушают зубную эмаль. Липкий продукт забивает микротрещины и способствует их расширению. Ученые советуют не отказываться от полезных сухофруктов. Однако, сразу после их употребление нужно сразу почистить зубы. Еще одним полезными для организма и вредными для зубов продуктами оказались горячие напитки с добавлением лимона. Повышенная кислотность способствует разрушению и даже растворению эмали. Для того, чтобы смыть излишки кислоты с зубов, необходимо прополаскивать рот после продуктов с повышенной кислотностью. В список также попал шашлык. Его опасность заключается в твердых опаленных на огне кусочках мяса, которые способны нанести вред не только эмали, но и деснам. Хорошим способом не отказываться от шашлыка и не нанести вред зубам является срезание подгоревших краев.

Такой продукт, как попкорн, может нанести вред своей острой оболочкой, которая повредив полость рта способна привести к воспалению. Также кожура кукурузы застревая между зубов наносит поражение деснам. Кофейные напитки, в которые добавлены различные подсластители, прерывают вырабатывание слюны на 60 минут, а она является единственным защитником зубов от налета. Из-за большого количества сахара вредными считаются консервированные фрукты. Постоянное щелканье семечек чревато сколами и повреждением десен, а также вызывает деформацию зубов. Еще одним продуктом, который вредит их здоровью, являются энергетические напитки. Они содержат кислоту и сахар, которые совместно способны разрушить зубы за очень короткое время.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:17

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