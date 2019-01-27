Suzuki выпустит «внедорожную» версию компактвэна Ertiga
В конце нынешнего года автоконцерн Suzuki планирует выпустить конкурента для Toyota Rush и Mitsubishi Xpander в виде новой версии компактвэна Ertiga. На первое время компания хочет произвести хотя бы 30 тысяч транспортных средств в год.
Более подробных сведений о новинке пока не предоставлено, а сама информация о выходе новой генерации моделей была получена инсайдерами от индонезийского офиса бренда. В документации подразделения сказано о том, что в конце 2019 года планируется старт продаж новой Suzuki Ertiga в количестве до 30 тысяч авто каждый год. Эксперты предрекают машине появление увеличенного клиренса, дополнительного обвеса, и пересмотренного дизайна салона, а вот сам 7-местный салон увеличивать или уменьшать не собираются.
В подкапотном пространстве разместят 1,5-литровый движок на 105 лошадиных сил, функционирующий в паре с «механикой» или «автоматом». В Российской Федерации появление транспортного средства не планируется.
Более подробных сведений о новинке пока не предоставлено, а сама информация о выходе новой генерации моделей была получена инсайдерами от индонезийского офиса бренда. В документации подразделения сказано о том, что в конце 2019 года планируется старт продаж новой Suzuki Ertiga в количестве до 30 тысяч авто каждый год. Эксперты предрекают машине появление увеличенного клиренса, дополнительного обвеса, и пересмотренного дизайна салона, а вот сам 7-местный салон увеличивать или уменьшать не собираются.
В подкапотном пространстве разместят 1,5-литровый движок на 105 лошадиных сил, функционирующий в паре с «механикой» или «автоматом». В Российской Федерации появление транспортного средства не планируется.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 10:11