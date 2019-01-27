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Меган Маркл и принц Гарри обустраивают детскую комнату в новом доме

Меган Маркл и принц Гарри начали обустраивать детскую комнату в общем доме пары Фрогмор-хаус в Виндзоре. По данным СМИ, супруги предпочли для помещения достаточно утонченный интерьер.
Меган Маркл и принц Гарри обустраивают детскую комнату в новом доме

По утверждениям таблоидов, Меган Маркл и принц Гарри решили оставить Кенсингтонский дворец и перебраться в новую резиденцию, чтобы заняться обустройством комнаты для будущего малыша. Процесс реконструкции Фрогмор-хаус обошелся паре во внушительные 3 млн фунтов стерлингов, официальный переезд намечен на ближайшее будущее, а работала над дизайном эксперт Вики Чарльз. Детская комната выполнена в нейтральных тонах, не имея полового определения, поскольку супруги еще не знают, кто именно у них родится. Таблоиды подчеркивают, что Меган Маркл намеревается для стен задействовать веганскую краску, имеющую в составе масла розмарина, а также эвкалипта. Оттенки в комнате для ребенка должны преобладать серые и белые.
Меган Маркл и принц Гарри обустраивают детскую комнату в новом доме

Ожидается, что новый дом герцогини Сассекской и принца Гарри окажется оснащен современными технологиями, и многие вещи станет возможным контролировать посредством смартфона. С целью обезопасить наследника Меган Маркл решила настоять на том, чтобы установить в коттедже специальные окна.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:04

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