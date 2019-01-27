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Актриса Алиса Фрейндлих назвала свой первый брак “черновиком”

Советская актриса Алиса Фрейндлих призналась, что ее первый брак с Владимиром Карасевым являлся “черновиком”. Откровенно об отношениях с мужьями звезда экранов решила рассказать в преддверии своего 85-го дня рождения.
Актриса Алиса Фрейндлих назвала свой первый брак “черновиком”

В брак с первым мужем Алиса Фрейндлих вступила в 1956 году, однако продлилась такая связь только год, и уже в 1957 возлюбленные развелись. Позже артистка призналась Карасеву, что брак с ним являлся для нее “черновиком”, тогда она вышла замуж только чтобы понять, что собой представляет семейная жизнь. Слова актрисы кино стали для ее бывшего возлюбленного болезненными, и он долго злился на знаменитость. В то же время Фрейндлих в этих отношениях была счастлива, пусть и непродолжительный период.

Все закончилось, когда актриса влюбилась в Игоря Владимирова. Свои чувства к последнему артистка скрывала в течение двух лет, оставаясь в это время с Карасевым. Любовь длилась на расстоянии, а когда пара сошлась, этот период Алиса Фрейндлих назвала одним из самых счастливых. По признаниям знаменитости, чувства ко второму супругу не угасли даже сейчас, но причины разрыва она так и не раскрыла.
Актриса Алиса Фрейндлих назвала свой первый брак “черновиком”

Третьим избранником актрисы стал Юрий Соловьев, но этот союз не оказался продолжительным, поскольку супруг-художник не смог жить в тени известной жены.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:00

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