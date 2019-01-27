Актриса Алиса Фрейндлих назвала свой первый брак “черновиком”





В брак с первым мужем Алиса Фрейндлих вступила в 1956 году, однако продлилась такая связь только год, и уже в 1957 возлюбленные развелись. Позже артистка призналась Карасеву, что брак с ним являлся для нее “черновиком”, тогда она вышла замуж только чтобы понять, что собой представляет семейная жизнь. Слова актрисы кино стали для ее бывшего возлюбленного болезненными, и он долго злился на знаменитость. В то же время Фрейндлих в этих отношениях была счастлива, пусть и непродолжительный период.Все закончилось, когда актриса влюбилась в Игоря Владимирова. Свои чувства к последнему артистка скрывала в течение двух лет, оставаясь в это время с Карасевым. Любовь длилась на расстоянии, а когда пара сошлась, этот период Алиса Фрейндлих назвала одним из самых счастливых. По признаниям знаменитости, чувства ко второму супругу не угасли даже сейчас, но причины разрыва она так и не раскрыла.Третьим избранником актрисы стал Юрий Соловьев, но этот союз не оказался продолжительным, поскольку супруг-художник не смог жить в тени известной жены.