Врачи нашли у Александры Черно кисту правого яичника





Разумеется, теперь пора подумать и о потомстве.Однако накануне, 26 января девушка у себя в Instagram сообщила, что ей медики поставили довольно неутешительный диагноз.Планы Саши родить малыша на телестройке становятся всё более призрачными. Недавно Александра срочно обратилась к медикам и, по всей вероятности, дела у жены Иосифа обстоят не совсем хорошо.Александра, никогда не комплексовала из-за своих лишних килограммов, и уже почти согласилась похудеть, начав принимать гормональные препараты. И вот в прямом эфире девушка отвечала на вопросы, а один из них касался ее здоровья.Черно так и написала, что радости у неё поубавилось, потому что у неё обнаружили целый букет болезней. И с такими болячками беременность начинать просто нельзя.Пышнотелая красотка написала, что у неё диагностировали спайку левого яичника и кисту на правом. Плюс ко всему, сюда нужно добавить инсулинорезистентность.Девушка пока ничего не сказала о планах и методах лечения, которые ей были назначены медработниками.