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Google разрабатывает смарт-часы Pixel Watch

Компания Google развернула разработку своих новых смарт-часов Pixel Watch. К такому заключению пришли инсайдеры, изучив некоторые материалы на онлайн-площадке AOSP.
Google разрабатывает смарт-часы Pixel Watch

В ходе изучения сайта удалось выявить несколько слов и словосочетаний, способных указывать на новые продукты от Google. Некоторые допускают, что речь может идти о смартфонах Pixel 3 Lite и 3 Lite XL, или даже устройствах Pixel 4 и 4 XL, дебют указанных девайсов запланирован на октябрь текущего года. Инсайдеры предполагают, что в рамках своего мероприятия Made by Google разработчик может явить миру Pixel Watch, чей дебют многие “пророчили” еще на прошлый год.

Если выход смарт-часов состоится, это может случиться одновременно с выпуском обновленной Wear OS. Последняя призвана помочь Pixel Watch составить конкуренцию для Apple Watch и Galaxy Watch. Некоторые также допускают, что в будущих смарт-часах от Google появится встроенный мониторинг ЭКГ, являвшийся эксклюзивом для Apple Watch 4.



 
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Технологии
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:55

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