Google разрабатывает смарт-часы Pixel Watch





В ходе изучения сайта удалось выявить несколько слов и словосочетаний, способных указывать на новые продукты от Google. Некоторые допускают, что речь может идти о смартфонах Pixel 3 Lite и 3 Lite XL, или даже устройствах Pixel 4 и 4 XL, дебют указанных девайсов запланирован на октябрь текущего года. Инсайдеры предполагают, что в рамках своего мероприятия Made by Google разработчик может явить миру Pixel Watch, чей дебют многие “пророчили” еще на прошлый год.Если выход смарт-часов состоится, это может случиться одновременно с выпуском обновленной Wear OS. Последняя призвана помочь Pixel Watch составить конкуренцию для Apple Watch и Galaxy Watch. Некоторые также допускают, что в будущих смарт-часах от Google появится встроенный мониторинг ЭКГ, являвшийся эксклюзивом для Apple Watch 4.