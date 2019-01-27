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Ученые назвали причину снижения продолжительности жизни женщин

Проведя ряд исследований ученые из Нидерландов смогли назвать причину, которая снижает продолжительность жизни женщин. Данную информацию опубликовал портал МедикФорум.[b][/b]
Ученые назвали причину снижения продолжительности жизни женщин

Сотрудники Медицинского центра Маастрихтского университета выяснили, что пожилым женщинам противопоказана чрезмерная физическая активность. Это может значительно сократить их жизнь. Исследование включило в себя анализ наблюдений, которые длились два десятка лет. За это время ученые обследовали восемь тысяч женщин и мужчин, которым исполнилось 60 и больше лет. Проанализировав результаты специалисты пришли к выводу, что занятие спортом больше одного часа в день несет пользу для представителей сильной половины человечества. Однако, такая же нагрузка негативно сказывается на здоровье прекрасного пола. Женщины, занимающиеся спортом на протяжении 30-60 минут ежедневно, чаще доживали до 90 лет по сравнению с теми, кто проводил на тренировке более часа.

Специалисты подчеркнули: женщинам не нужно перегружать организм физическими нагрузками, им достаточно заниматься только для поддержания физической формы и веса.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:27

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