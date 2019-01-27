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Анастасия Волочкова устроила откровенную фотосессию в бане

Анастасия Волочкова устроила пикантную фотосессию, для которой отечественная балерина позирует в бане. Соответствующие кадры знаменитость обнародовала в личном профиле в Instagram.
Анастасия Волочкова устроила откровенную фотосессию в бане

Накануне Анастасия Волочкова побывала в бане, где не смогла удержаться от фотосессии. Балерина успела сменить несколько поз, продемонстрировать свой фирменный шпагат, искупаться и обнажиться, прикрываясь лишь вениками. При этом время проводила звезда не в одиночестве, а со своим новым возлюбленным, чью руку можно заметить на одном из кадров. Также мужчина выступил в качестве фотографа, запечатлев Волочкову так, как видит именно он.
Анастасия Волочкова устроила откровенную фотосессию в бане

Балерина призналась, что в баню ходит с 13 лет, и именно с того периода подобный “отдых” стал для нее главным источником по восстановлению сил. Реакция подписчиков Анастасии Волочковой оказалась неоднозначной. В частности, некоторые раскритиковали балерину за чрезмерную откровенность, пока другие начали засыпать танцовщицу комплиментами.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:39

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