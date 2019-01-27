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Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева поделилась секретами воспитания детей

Отечественная гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась некоторыми секретами воспитания детей, которыми они пользуются с Павлом Волей. Супруги стараются обсуждать возникающие проблемы.
Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева поделилась секретами воспитания детей

Ляйсан Утяшева и Павел Воля в браке состоят уже порядка восьми лет, также у пары растут двое наследников. По признаниями гимнастки, в вопросе воспитания детей они стараются сохранять баланс. Супруги пытаются чрезмерно не баловать отпрысков, не задаривают подарками, а вместо гаджетов предпочтение отдают совместным играм или прогулкам. В случае проступка Утяшева и шоумен говорят с детьми, обсуждают проблему и не ругаются, даже если для этого приходится выходить из комнаты и досчитывать до десяти.
Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева поделилась секретами воспитания детей

По мнению гимнастки, лучшее, что родители могут дать своим наследникам, это быть рядом с ними. Ляйсан Утяшева делится, что, даже несмотря на наличие двух детей, старается поддерживать форму и следит за собой. Семью супруга Павла Воли считает ежедневной работой, в том числе и над собственной личностью.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:17

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