Екатерина Варнава предупредила о действующих под ее именем мошенниках





В новой публикации Екатерина Варнава обратилась к фолловерам, отметив, что она не занимается проведением каких-либо конкурсов, особенно если о них не упоминается в ее официальном профиле. Неизвестные мошенники ведут активность в Сети под именем телеведущей, пытаясь выманить из пользователей деньги. Звезда призвала не участвовать в сомнительных событиях, а также не раскрывать злоумышленникам личные данные, в том числе номера карт и т.д. Занимающиеся мошенничеством аккаунты Варнава рекомендует блокировать посредством жалоб, попросив предупредить об опасности друзей и знакомых.В комментариях многие фолловеры признались, что им приходили подозрительные уведомления якобы от имени Екатерины Варнавы. Публика поблагодарила звезду за бдительность и предупреждение.