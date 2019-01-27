Екатерина Варнава предупредила о действующих под ее именем мошенниках
Екатерина Варнава предупредила интернет-аудиторию о мошенниках, которые ведут деятельность, прикрываясь именем телеведущей. Соответствующий пост звезда Comedy Woman разместила в своем профиле в Instagram.
В новой публикации Екатерина Варнава обратилась к фолловерам, отметив, что она не занимается проведением каких-либо конкурсов, особенно если о них не упоминается в ее официальном профиле. Неизвестные мошенники ведут активность в Сети под именем телеведущей, пытаясь выманить из пользователей деньги. Звезда призвала не участвовать в сомнительных событиях, а также не раскрывать злоумышленникам личные данные, в том числе номера карт и т.д. Занимающиеся мошенничеством аккаунты Варнава рекомендует блокировать посредством жалоб, попросив предупредить об опасности друзей и знакомых.
В комментариях многие фолловеры признались, что им приходили подозрительные уведомления якобы от имени Екатерины Варнавы. Публика поблагодарила звезду за бдительность и предупреждение.
В новой публикации Екатерина Варнава обратилась к фолловерам, отметив, что она не занимается проведением каких-либо конкурсов, особенно если о них не упоминается в ее официальном профиле. Неизвестные мошенники ведут активность в Сети под именем телеведущей, пытаясь выманить из пользователей деньги. Звезда призвала не участвовать в сомнительных событиях, а также не раскрывать злоумышленникам личные данные, в том числе номера карт и т.д. Занимающиеся мошенничеством аккаунты Варнава рекомендует блокировать посредством жалоб, попросив предупредить об опасности друзей и знакомых.
В комментариях многие фолловеры признались, что им приходили подозрительные уведомления якобы от имени Екатерины Варнавы. Публика поблагодарила звезду за бдительность и предупреждение.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:13