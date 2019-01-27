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Ученые рассказали о происходящих в организме процессах во время оргазма

Ученые рассказали о том, какие происходят процессы в организме человека во время получения оргазма. Данную информацию опубликовало зарубежное издание Science Alert.
Ученые рассказали о происходящих в организме процессах во время оргазма

С помощью специального аппарата, который измеряет активность нейронов и кровоток, происходящие в головном мозге человека, специалисты провели исследование. Благодаря устройству были сделаны функционально магнитно-резонансная и позитронно-эмиссионная томографии, которые позволили дать ответы на множество интимных вопросов. Например, ученые смогли выяснить, что во время полового акта люди чувствуют себя смелее. Это происходит из-за того, что орбитофронтальная кора мозга, которая отвечает за логические навыки рассуждения, временно отключается. Исследователи уверены, что данный процесс необходим, так как чувство страха и беспокойства способны прервать возбуждение, и привести к тревожности.

Эксперименты доказали, что в сексуальной реакции принимают участие сразу несколько областей головного мозга. Таламус отвечает за принятие информации о прикосновениях, движениях и фантазиях. Гипоталамус помогает координировать уровень возбуждения.
Во время достижения оргазма главный орган центральной нервной системы функционирует на полную мощность. Это происходит для того, чтобы он произвел большое количество гормонов и нейрохимикатов. К примеру, окситоцин и пролактанин. Первый связывают с появлением привязанности и влюбленности. Второй отвечает за чувство удовлетворения.
Ученые рассказали о происходящих в организме процессах во время оргазма

Исследования показали, что одни и те же части мозга несут ответственность как за приятные ощущения, так и за секс. В этом процессе выделяются вещества, уменьшающие чувствительность к боли. Это объясняется выбросом эндорфина, окситоцина, вазопрессина.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:00

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