Ученые рассказали о происходящих в организме процессах во время оргазма





С помощью специального аппарата, который измеряет активность нейронов и кровоток, происходящие в головном мозге человека, специалисты провели исследование. Благодаря устройству были сделаны функционально магнитно-резонансная и позитронно-эмиссионная томографии, которые позволили дать ответы на множество интимных вопросов. Например, ученые смогли выяснить, что во время полового акта люди чувствуют себя смелее. Это происходит из-за того, что орбитофронтальная кора мозга, которая отвечает за логические навыки рассуждения, временно отключается. Исследователи уверены, что данный процесс необходим, так как чувство страха и беспокойства способны прервать возбуждение, и привести к тревожности.Эксперименты доказали, что в сексуальной реакции принимают участие сразу несколько областей головного мозга. Таламус отвечает за принятие информации о прикосновениях, движениях и фантазиях. Гипоталамус помогает координировать уровень возбуждения.Во время достижения оргазма главный орган центральной нервной системы функционирует на полную мощность. Это происходит для того, чтобы он произвел большое количество гормонов и нейрохимикатов. К примеру, окситоцин и пролактанин. Первый связывают с появлением привязанности и влюбленности. Второй отвечает за чувство удовлетворения.Исследования показали, что одни и те же части мозга несут ответственность как за приятные ощущения, так и за секс. В этом процессе выделяются вещества, уменьшающие чувствительность к боли. Это объясняется выбросом эндорфина, окситоцина, вазопрессина.