АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Леонид Агутин записал совместную песню с “Отпетыми мошенниками”

Леонид Агутин записал совместную композицию с музыкальной группой “Отпетые мошенники”. Это не первое сотрудничество исполнителя и коллектива, поскольку порядка 15 лет назад они уже выпустили трек “Граница”.
Леонид Агутин записал совместную песню с “Отпетыми мошенниками”

О сотрудничестве с “Отпетыми мошенниками” Леонид Агутин сообщил многочисленным поклонникам посредством публикации соответствующего поста в Instagram. Артист не стал раскрывать, что именно выпустит сложившийся “тандем”, однако отметил, что “кое-что” им записать удалось. Своих фолловеров исполнитель призвал готовиться, поскольку “что-то будет”. Сроки выхода новой совместной с группой работы называть Леонид Агутин тоже не спешит.
Леонид Агутин записал совместную песню с “Отпетыми мошенниками”

В комментариях многие подписчики обрадовались такой новости, признавшись, что с нетерпением ждут результатов взаимодействия “Отпетых мошенников” и их кумира. Многие помнят композицию “Граница” и надеются, что мир увидит что-то не менее достойное. Названная песня в свое время пользовалась значительной популярностью, попадая в различные топы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Варнава предупредила о
Леонид Агутин записал совместную песню
Ученые рассказали о происходящих в
В Сети обсуждают архивный снимок с
Роберт Де Ниро в суде борется за опеку
Певица Татьяна Буланова показала фото
Сергей Доренко посоветовал Ксении
Преодоление нескольких проблем поможет
Поклонники заподозрили Дмитрия Шепелева
Записки Платона указывают на освоение
Американские ученые разработали
Бюджетный Redmi Note 7 отличается от
Британские ученые назвали способы,
Специалисты рассказали о способах
Новые часы Casio поразили экспертов
Владелец Renault Logan развеял миф о
Ученые обосновали шансы на возвращение
Эксперты рассказали о истории
Гибридный Ford Mustang может получить
Эксперты сравнили смартфоны Xiaomi
В 97-летнем возрасте скончалась
Эксперты рассказали, как уберечь
Ведущими “Евровидения-2019” станут
Похороненный в Ираке древний шумерский
Автомобиль Maserati Quattroporte Tipo
Звезда “Смехопанорамы” Дмитрий Иванов
Апельсины могут помочь людям в лечении
Елизавета Боярская поздравила мать с
Сестры Анна и Надежда Михалковы
Хоккеист Евгений Малкин показал редкое
Просмотреть все новости