Леонид Агутин записал совместную песню с “Отпетыми мошенниками”





О сотрудничестве с “Отпетыми мошенниками” Леонид Агутин сообщил многочисленным поклонникам посредством публикации соответствующего поста в Instagram. Артист не стал раскрывать, что именно выпустит сложившийся “тандем”, однако отметил, что “кое-что” им записать удалось. Своих фолловеров исполнитель призвал готовиться, поскольку “что-то будет”. Сроки выхода новой совместной с группой работы называть Леонид Агутин тоже не спешит.В комментариях многие подписчики обрадовались такой новости, признавшись, что с нетерпением ждут результатов взаимодействия “Отпетых мошенников” и их кумира. Многие помнят композицию “Граница” и надеются, что мир увидит что-то не менее достойное. Названная песня в свое время пользовалась значительной популярностью, попадая в различные топы.