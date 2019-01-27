Леонид Агутин записал совместную песню с “Отпетыми мошенниками”
Леонид Агутин записал совместную композицию с музыкальной группой “Отпетые мошенники”. Это не первое сотрудничество исполнителя и коллектива, поскольку порядка 15 лет назад они уже выпустили трек “Граница”.
О сотрудничестве с “Отпетыми мошенниками” Леонид Агутин сообщил многочисленным поклонникам посредством публикации соответствующего поста в Instagram. Артист не стал раскрывать, что именно выпустит сложившийся “тандем”, однако отметил, что “кое-что” им записать удалось. Своих фолловеров исполнитель призвал готовиться, поскольку “что-то будет”. Сроки выхода новой совместной с группой работы называть Леонид Агутин тоже не спешит.
В комментариях многие подписчики обрадовались такой новости, признавшись, что с нетерпением ждут результатов взаимодействия “Отпетых мошенников” и их кумира. Многие помнят композицию “Граница” и надеются, что мир увидит что-то не менее достойное. Названная песня в свое время пользовалась значительной популярностью, попадая в различные топы.
О сотрудничестве с “Отпетыми мошенниками” Леонид Агутин сообщил многочисленным поклонникам посредством публикации соответствующего поста в Instagram. Артист не стал раскрывать, что именно выпустит сложившийся “тандем”, однако отметил, что “кое-что” им записать удалось. Своих фолловеров исполнитель призвал готовиться, поскольку “что-то будет”. Сроки выхода новой совместной с группой работы называть Леонид Агутин тоже не спешит.
В комментариях многие подписчики обрадовались такой новости, признавшись, что с нетерпением ждут результатов взаимодействия “Отпетых мошенников” и их кумира. Многие помнят композицию “Граница” и надеются, что мир увидит что-то не менее достойное. Названная песня в свое время пользовалась значительной популярностью, попадая в различные топы.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:06