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В Сети обсуждают архивный снимок с Наташей Королевой и Анжеликой Варум из 90-х

На просторах Сети широкие обсуждения вызвал архивный снимок, где присутствуют певицы Наташа Королева и Анжелика Варум. Сделана фотография в середине 1990-х годов.
В Сети обсуждают архивный снимок с Наташей Королевой и Анжеликой Варум из 90-х

Обнародовал соответствующий пост один из “пабликов” в Instagram, посвященный жизни и творчеству Наташи Королевой. На фото звезда отечественной эстрады позирует в компании своей подруги, а также коллеги по сцене Анжелики Варум. Многие фолловеры после изучения кадра пришли к заключению, что даже несмотря на то, что с момента его получения прошло много времени, артистки практически не изменились.

В частности, по мнению интернет-аудитории, с годами как Королева, так и Варум стали выглядеть только краше. При этом некоторые пользователи Сети оказались удивлены тому факту, что отечественные знаменитости находились в дружеских отношениях, ведь сейчас певицы реже взаимодействуют между собой. Пост успел собрать более тысячи "лайков" от юзеров.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:55

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