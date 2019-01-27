Роберт Де Ниро в суде борется за опеку над дочерью





О намерении разорвать брак Роберт Де Ниро и его супруга объявили осенью минувшего года, до этого же пара на протяжении 20 лет сохраняла отношения. Изначально считалось, что актер не собирается судиться с женой, согласившись на право видеться с семилетней дочерью Хелен в желаемое время. Однако теперь западные таблоиды уведомляют, что звезда экранов сменил свое мнение, намереваясь в судебном порядке получить право на опеку над наследницей. Минимальное требование Де Ниро — совместная опека, однако актер также попытается добиться и возможности единоличного воспитания девочки.СМИ считают, что звезде Голливуда и Грейс Хайтауэр предстоит долгий путь и судебные разбирательства. Хелен является младшим ребенком пары, появиться девочке на свет помогла суррогатная мать. Также супруги растят сына, которому уже 20 лет.