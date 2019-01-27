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Певица Татьяна Буланова показала фото без макияжа

Отечественная 49-летняя певица Татьяна Буланова продемонстрировала поклонникам, как выглядит без привычного макияжа. Соответствующее фото появилось на странице знаменитости в сети Instagram.
Певица Татьяна Буланова показала фото без макияжа

Уже в марте Татьяна Буланова отпразднует свой 50-й день рождения, однако в преддверии праздника певица решила показать, как выглядит без макияжа. На фото знаменитость позирует сидя за столом на фоне зимнего пейзажа. На артистке нет привычного грима, который она использует для сцены и публичных выходов, благодаря чему отечественная исполнительница выглядит моложе, чем обычно. По мнению некоторых фолловеров, знаменитость благодаря отказу от косметики смогла “сбросить” по меньшей мере десять лет.
Певица Татьяна Буланова показала фото без макияжа

Поддерживать хорошую форму Татьяне Булановой помогает и то, что она старается следить за собой, посещая детокс-клинику. Поклонники считают, что у знаменитости “цветущий” вид, и она еще легко может соперничать даже с более молодыми коллегами по цеху.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:44

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