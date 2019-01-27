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Сергей Доренко посоветовал Ксении Собчак жить с несколькими мужиками

Семейную жизнь светской львицы Ксении Собчак сегодня обсуждают все СМИ.

Не в стороне осталась и радиостанция «Говорит Москва» вместе с Сергеем Доренко.

Сергей Доренко посоветовал Ксении Собчак жить с несколькими мужиками

Главный редактор высказал свое мнение на историю, в которую были замешаны муж Ксении - Максим Виторган, а также театральный работник Константин Богомолов.

В Telegram Доренко советует девушке в нашей стране ввести институт многомужества.
Сергей Доренко посоветовал Ксении Собчак жить с несколькими мужиками

Напомним, в начале недели из ресторана столицы был опубликован видеоролик, где можно видеть, как супруг Ксении Максим вступил в конфликт с Богомоловым.

Сергей Доренко посоветовал Ксении Собчак жить с несколькими мужиками

Богомолов позже говорил, что якобы ему сломали в двух местах нос.

А позднее актёр у себя в Instagram выложил пост, где просит больше ему не писать о жене.

Сергей Доренко посоветовал Ксении Собчак жить с несколькими мужиками



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:37

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