Сергей Доренко посоветовал Ксении Собчак жить с несколькими мужиками
Семейную жизнь светской львицы Ксении Собчак сегодня обсуждают все СМИ.
Не в стороне осталась и радиостанция «Говорит Москва» вместе с Сергеем Доренко.
Главный редактор высказал свое мнение на историю, в которую были замешаны муж Ксении - Максим Виторган, а также театральный работник Константин Богомолов.
В Telegram Доренко советует девушке в нашей стране ввести институт многомужества.
Напомним, в начале недели из ресторана столицы был опубликован видеоролик, где можно видеть, как супруг Ксении Максим вступил в конфликт с Богомоловым.
Богомолов позже говорил, что якобы ему сломали в двух местах нос.
А позднее актёр у себя в Instagram выложил пост, где просит больше ему не писать о жене.
Не в стороне осталась и радиостанция «Говорит Москва» вместе с Сергеем Доренко.
Главный редактор высказал свое мнение на историю, в которую были замешаны муж Ксении - Максим Виторган, а также театральный работник Константин Богомолов.
В Telegram Доренко советует девушке в нашей стране ввести институт многомужества.
Напомним, в начале недели из ресторана столицы был опубликован видеоролик, где можно видеть, как супруг Ксении Максим вступил в конфликт с Богомоловым.
Богомолов позже говорил, что якобы ему сломали в двух местах нос.
А позднее актёр у себя в Instagram выложил пост, где просит больше ему не писать о жене.