Сергей Доренко посоветовал Ксении Собчак жить с несколькими мужиками





Не в стороне осталась и радиостанция «Говорит Москва» вместе с Сергеем Доренко.Главный редактор высказал свое мнение на историю, в которую были замешаны муж Ксении - Максим Виторган, а также театральный работник Константин Богомолов.В Telegram Доренко советует девушке в нашей стране ввести институт многомужества.Напомним, в начале недели из ресторана столицы был опубликован видеоролик, где можно видеть, как супруг Ксении Максим вступил в конфликт с Богомоловым.Богомолов позже говорил, что якобы ему сломали в двух местах нос.А позднее актёр у себя в Instagram выложил пост, где просит больше ему не писать о жене.