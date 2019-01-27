Поклонники заподозрили Дмитрия Шепелева в воспитании нескольких детей

Накануне Дмитрий Шепелев отпраздновал свой день рождения, в связи с чем опубликовал пост в соцсетях. Он отметил, что хотя ему исполнилось только 36 лет, детям кажется, что уже 66. Это усилило подозрения фолловеров относительно того, что воспитывает телеведущий не только сына от покойной Жанны Фриске, но также и дочь своей новой избранницы Екатерины Тулуповой. Об отношениях артиста с последней в СМИ сообщают еще с весны 2017, когда Шепелев был замечен в компании блондинки в кафе.Минувшим летом телеведущего и его избранницу застали во время совместного отдыха с детьми в Италии, также пара не раз появлялась и на светских мероприятиях. Тулупова от прежних отношений растит дочь, являющуюся сверстницей наследника Дмитрия Шепелева Платона. По утверждениям СМИ, дети быстро нашли общий язык, что порадовало их родителей.