Поклонники заподозрили Дмитрия Шепелева в воспитании нескольких детей
Поклонники допускают, что Дмитрий Шепелев занимается воспитанием нескольких детей, а не только своего сына Платона. Подозрения фанатов усилились после недавнего поста телеведущего в Instagram.
Накануне Дмитрий Шепелев отпраздновал свой день рождения, в связи с чем опубликовал пост в соцсетях. Он отметил, что хотя ему исполнилось только 36 лет, детям кажется, что уже 66. Это усилило подозрения фолловеров относительно того, что воспитывает телеведущий не только сына от покойной Жанны Фриске, но также и дочь своей новой избранницы Екатерины Тулуповой. Об отношениях артиста с последней в СМИ сообщают еще с весны 2017, когда Шепелев был замечен в компании блондинки в кафе.
Минувшим летом телеведущего и его избранницу застали во время совместного отдыха с детьми в Италии, также пара не раз появлялась и на светских мероприятиях. Тулупова от прежних отношений растит дочь, являющуюся сверстницей наследника Дмитрия Шепелева Платона. По утверждениям СМИ, дети быстро нашли общий язык, что порадовало их родителей.
Накануне Дмитрий Шепелев отпраздновал свой день рождения, в связи с чем опубликовал пост в соцсетях. Он отметил, что хотя ему исполнилось только 36 лет, детям кажется, что уже 66. Это усилило подозрения фолловеров относительно того, что воспитывает телеведущий не только сына от покойной Жанны Фриске, но также и дочь своей новой избранницы Екатерины Тулуповой. Об отношениях артиста с последней в СМИ сообщают еще с весны 2017, когда Шепелев был замечен в компании блондинки в кафе.
Минувшим летом телеведущего и его избранницу застали во время совместного отдыха с детьми в Италии, также пара не раз появлялась и на светских мероприятиях. Тулупова от прежних отношений растит дочь, являющуюся сверстницей наследника Дмитрия Шепелева Платона. По утверждениям СМИ, дети быстро нашли общий язык, что порадовало их родителей.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:16