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Эксперты рассказали, как уберечь смартфон от поломки во время холода

Эксперты IT-индустрии рассказали, как уберечь смартфон от поломки во время холода. Во время низких температур сенсорный дисплей плохо работает, а батарея может разрядиться за полчаса разговора.
Эксперты рассказали, как уберечь смартфон от поломки во время холода

По словам экспертов, железо смартфона не портится от сильного холода. Низкие температуры влияют на литийионную батарею, содержащую электролит, который замерзает и снижает полезную емкость. Для избежания поломки батареи, смартфон следует держать во внутреннем кармане, что позволит сохранить тепло, и устройство не будет подвергаться низким температурам.

Также рекомендуется обновить батарею, если снизилась автономность, для проверки его состояния можно воспользоваться приложениями с App Store и Google Play. Это позволит снизить вероятность отключения аппарата при минусовой температуре.

Насчет того, что железо не «боится» мороза, существует другое мнение. Если телефон достать на мороз, а затем сразу же положить в тепло, то на платах образуется конденсат. Это приведет к нестабильной работе смартфона. Чтобы лишний раз не доставать телефон в холод, можно воспользоваться гарнитурой.

Также увеличить срок службы гаджета поможет привычка не ставить его на зарядку сразу же по приходу домой. Необходимо подождать хотя бы один час, чтобы не подвергать смартфон перепадам температур.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 21:06

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