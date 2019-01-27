Преодоление нескольких проблем поможет новичкам не сбежать из спортзала через месяц





Чтобы не отбить себе желание отправиться заниматься в зал, эксперты рекомендуют выбирать тот, который находится вблизи дома. Необходимость добираться на тренировку при удаленности “тренажерки” от места проживания создает лишнее давление, делая более оправданным в глазах человека отказ от ее посещения. Также нередко бросать занятия вынуждают завышенные ожидания. Отправляясь в зал, многие надеются, что станут худее и подтянутее уже через пару тренировок. В действительности же первые результаты начнут проявлять себя не раньше, чем через месяц, и для закрепления показателей важно продолжать заниматься.Иногда человек неправильно подбирает для себя виды нагрузок, и либо слишком устает, либо воздействует не на те группы мышц. Важно, чтобы процесс приносил удовлетворенность. На первых занятиях можно попросить совета у тренера, чтобы составить максимально оптимальную программу.Чтобы снизить риск отказа от занятий через несколько посещений зала, лучше обзаводиться абонементом не на один месяц, а по меньшей мере на три, можно купить “пропуск” и на полгода. В частности, если покупка обошлась дорого, человеку будет жаль потраченных денег, и его сможет мотивировать хотя бы этот аспект.Не стоит при решении посещать тренажерный зал переоценивать собственные силы, с первых занятий нагружая себя по-максимуму, работая на пределе возможностей. Нагрузка должна расти постепенно, чтобы тело успевало подстраиваться под перемены. При сильной усталости и постоянной боли в мышцах желание заниматься быстро себя исчерпает.