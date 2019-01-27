Преодоление нескольких проблем поможет новичкам не сбежать из спортзала через месяц
Эксперты рассказали, какой подход поможет новичкам не желать сбежать из спортзала уже спустя месяц после его посещения. По словам специалистов, физические нагрузки имеют огромные преимущества для здоровья, когда малоподвижный образ жизни грозит множеством проблем и неприятных последствий.
Чтобы не отбить себе желание отправиться заниматься в зал, эксперты рекомендуют выбирать тот, который находится вблизи дома. Необходимость добираться на тренировку при удаленности “тренажерки” от места проживания создает лишнее давление, делая более оправданным в глазах человека отказ от ее посещения. Также нередко бросать занятия вынуждают завышенные ожидания. Отправляясь в зал, многие надеются, что станут худее и подтянутее уже через пару тренировок. В действительности же первые результаты начнут проявлять себя не раньше, чем через месяц, и для закрепления показателей важно продолжать заниматься.
Иногда человек неправильно подбирает для себя виды нагрузок, и либо слишком устает, либо воздействует не на те группы мышц. Важно, чтобы процесс приносил удовлетворенность. На первых занятиях можно попросить совета у тренера, чтобы составить максимально оптимальную программу.
Чтобы снизить риск отказа от занятий через несколько посещений зала, лучше обзаводиться абонементом не на один месяц, а по меньшей мере на три, можно купить “пропуск” и на полгода. В частности, если покупка обошлась дорого, человеку будет жаль потраченных денег, и его сможет мотивировать хотя бы этот аспект.
Не стоит при решении посещать тренажерный зал переоценивать собственные силы, с первых занятий нагружая себя по-максимуму, работая на пределе возможностей. Нагрузка должна расти постепенно, чтобы тело успевало подстраиваться под перемены. При сильной усталости и постоянной боли в мышцах желание заниматься быстро себя исчерпает.
Чтобы не отбить себе желание отправиться заниматься в зал, эксперты рекомендуют выбирать тот, который находится вблизи дома. Необходимость добираться на тренировку при удаленности “тренажерки” от места проживания создает лишнее давление, делая более оправданным в глазах человека отказ от ее посещения. Также нередко бросать занятия вынуждают завышенные ожидания. Отправляясь в зал, многие надеются, что станут худее и подтянутее уже через пару тренировок. В действительности же первые результаты начнут проявлять себя не раньше, чем через месяц, и для закрепления показателей важно продолжать заниматься.
Иногда человек неправильно подбирает для себя виды нагрузок, и либо слишком устает, либо воздействует не на те группы мышц. Важно, чтобы процесс приносил удовлетворенность. На первых занятиях можно попросить совета у тренера, чтобы составить максимально оптимальную программу.
Чтобы снизить риск отказа от занятий через несколько посещений зала, лучше обзаводиться абонементом не на один месяц, а по меньшей мере на три, можно купить “пропуск” и на полгода. В частности, если покупка обошлась дорого, человеку будет жаль потраченных денег, и его сможет мотивировать хотя бы этот аспект.
Не стоит при решении посещать тренажерный зал переоценивать собственные силы, с первых занятий нагружая себя по-максимуму, работая на пределе возможностей. Нагрузка должна расти постепенно, чтобы тело успевало подстраиваться под перемены. При сильной усталости и постоянной боли в мышцах желание заниматься быстро себя исчерпает.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:30