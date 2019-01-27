Американские ученые разработали подушку, заглушающую звук храпа соседа
Американским ученым удалось разработать необычную подушку. Она поможет выспаться, так как отлично заглушает звук храпа отдыхающего соседа. Особенности уникальной разработки описывает издание IEEE Spectrum.
Подушку, представляющую собой целую электронную систему, создали научные сотрудники Университета Северного Иллинойса. Благодаря звуковому фильтру, динамикам, и трем микрофонам, изобретение "борется" с раздражающими звуками храпа.
Через микрофон поступает информация о звуковом окружении, затем система "обнаруживает храп" и излучает звуковые волны, являющиеся аналогичными поступаемым волнам. Они способны подавлять друг друга, отмечают создатели.
Благодаря чудо-подушке уровень звуков храпа получилось снизить с 50-60 децибел до 20-30 децибел. С новым изобретением, полагают ученые, можно будет спокойно выспаться, не отвлекаясь на раздражающее храпение спящего рядом человека.
Подушку, представляющую собой целую электронную систему, создали научные сотрудники Университета Северного Иллинойса. Благодаря звуковому фильтру, динамикам, и трем микрофонам, изобретение "борется" с раздражающими звуками храпа.
Через микрофон поступает информация о звуковом окружении, затем система "обнаруживает храп" и излучает звуковые волны, являющиеся аналогичными поступаемым волнам. Они способны подавлять друг друга, отмечают создатели.
Благодаря чудо-подушке уровень звуков храпа получилось снизить с 50-60 децибел до 20-30 децибел. С новым изобретением, полагают ученые, можно будет спокойно выспаться, не отвлекаясь на раздражающее храпение спящего рядом человека.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 07:30