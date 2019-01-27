Американские ученые разработали подушку, заглушающую звук храпа соседа





Подушку, представляющую собой целую электронную систему, создали научные сотрудники Университета Северного Иллинойса. Благодаря звуковому фильтру, динамикам, и трем микрофонам, изобретение "борется" с раздражающими звуками храпа.Через микрофон поступает информация о звуковом окружении, затем система "обнаруживает храп" и излучает звуковые волны, являющиеся аналогичными поступаемым волнам. Они способны подавлять друг друга, отмечают создатели.Благодаря чудо-подушке уровень звуков храпа получилось снизить с 50-60 децибел до 20-30 децибел. С новым изобретением, полагают ученые, можно будет спокойно выспаться, не отвлекаясь на раздражающее храпение спящего рядом человека.