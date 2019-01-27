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Записки Платона указывают на освоение древними греками авиации и космических полетов

Жители Древней Греции могли осваивать авиацию, а также осуществлять космические полеты. На это указывают некоторые записки Платона, говорящие в пользу того, что представители древней цивилизации заметно опередили свое время в ряде таких направлений.
Записки Платона указывают на освоение древними греками авиации и космических полетов

Цивилизация древних греков своего пика достигла в период между 500-300 гг до н.э. Изучив записи Платона, конспирологи сделали предположение, что грекам в ту пору удалось освоить авиацию. В частности, некоторые описания философа могут указывать на то, что он изучал территории империи с высоты полета самолета. Кроме того, сторонники теории заговора считают, что описания Платоном Земли совпадают с тем, как выглядит планета в современности, если рассматривать ее с орбиты.

В то же время научный мир отмечает, что не сохранилось каких-либо веских доказательств в пользу того, что любая из населявших Землю цивилизаций до середины XX столетия имела возможности и ресурсы для осуществления космических полетов. Они считают, что мыслители прошлого могли вести наблюдения с высоких гор, что и создавало впечатление похожей на мяч планеты.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:00

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