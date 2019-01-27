Записки Платона указывают на освоение древними греками авиации и космических полетов





Цивилизация древних греков своего пика достигла в период между 500-300 гг до н.э. Изучив записи Платона, конспирологи сделали предположение, что грекам в ту пору удалось освоить авиацию. В частности, некоторые описания философа могут указывать на то, что он изучал территории империи с высоты полета самолета. Кроме того, сторонники теории заговора считают, что описания Платоном Земли совпадают с тем, как выглядит планета в современности, если рассматривать ее с орбиты.В то же время научный мир отмечает, что не сохранилось каких-либо веских доказательств в пользу того, что любая из населявших Землю цивилизаций до середины XX столетия имела возможности и ресурсы для осуществления космических полетов. Они считают, что мыслители прошлого могли вести наблюдения с высоких гор, что и создавало впечатление похожей на мяч планеты.