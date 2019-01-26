Звезда “Смехопанорамы” Дмитрий Иванов страдает от алкоголизма
Дмитрий Иванов, известный в качестве звезды “Смехопанорамы”, столкнулся с алкоголизмом. Артист не смог выдержать испытание славой, из-за чего его бросила супруга.
Дмитрий Иванов являлся участником дуэта “Ивановы”, который впервые на базе “Смехопанорамы” выступил еще в начале 2000-х. Публика сразу полюбила шутки юмористов, тогда тандем пользовался успехом среди аудитории, часто выступал, и имел хороший доход. Со временем Дмитрий Иванов пристрастился к спиртному, и не считал это зависимостью, заняв в 2010-х у знакомых порядка 250 тысяч долларов. Затем имел место финансовый кризис, курс иностранной валюты подскочил, и долг заметно увеличился при переводе в рубли.
На фоне напряжения, рабочих трудностей и ухода жены запои участились. Поддерживать звезду “Смехопанорамы” продолжала его гражданская супруга Антонина Истомина. Однако даже она в итоге не смогла выдержать алкоголизма возлюбленного, бросив отца троих своих детей. Откровения о жизни Иванова прозвучали в студии шоу “Привет, Андрей”. Сам артист заявил, что до сих пор любит гражданскую жену и хочет, чтобы она вернулась, ведь именно избранница спасала его в трудные минуты. Юморист дал обещание, что если она выйдет за него замуж - он откажется от спиртного. Бросить вредную привычку он старается последние четыре года, желая прожить жизнь трезво.
Дмитрий Иванов являлся участником дуэта “Ивановы”, который впервые на базе “Смехопанорамы” выступил еще в начале 2000-х. Публика сразу полюбила шутки юмористов, тогда тандем пользовался успехом среди аудитории, часто выступал, и имел хороший доход. Со временем Дмитрий Иванов пристрастился к спиртному, и не считал это зависимостью, заняв в 2010-х у знакомых порядка 250 тысяч долларов. Затем имел место финансовый кризис, курс иностранной валюты подскочил, и долг заметно увеличился при переводе в рубли.
На фоне напряжения, рабочих трудностей и ухода жены запои участились. Поддерживать звезду “Смехопанорамы” продолжала его гражданская супруга Антонина Истомина. Однако даже она в итоге не смогла выдержать алкоголизма возлюбленного, бросив отца троих своих детей. Откровения о жизни Иванова прозвучали в студии шоу “Привет, Андрей”. Сам артист заявил, что до сих пор любит гражданскую жену и хочет, чтобы она вернулась, ведь именно избранница спасала его в трудные минуты. Юморист дал обещание, что если она выйдет за него замуж - он откажется от спиртного. Бросить вредную привычку он старается последние четыре года, желая прожить жизнь трезво.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:43