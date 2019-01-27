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Бюджетный Redmi Note 7 отличается от других моделей качественным звуком

Разработчики китайской компании Xiaomi раскрыли некоторые технические характеристики бюджетного смартфона Redmi Note 7. Они заявили, что устройство отличается от других моделей качественным звуком.
Бюджетный Redmi Note 7 отличается от других моделей качественным звуком

Эксперты отмечают, что главным достоинством Redmi Note 7 является камера с разрешением 48 мегапикселей. Однако он выделяется и другими характеристиками. В частности, речь идет о высоком уровне звука, который отличается качеством.

Китайские разработчики отмечают, что смартфон оснащен специальной конструкцией с большим звуковым резонатором и именно он отвечает за чистое звучание. Отмечается, что производители используют те же компоненты высокого качества, что и Apple и Samsung.

Кроме того, специалисты указывают на дополнительное повышение громкости разговорного динамика как еще один плюс смартфона. В случае, когда во время звонка громкость поставлена на максимальное значение, то при нажатии клавиши громкости она поднимется еще на 40%. Кроме того, устройство имеет систему интеллектуального шумоподавления. Благодаря этому обеспечивается чистый звук при разговорах. Стоимость гаджета составляет 148 долларов.

Redmi Note 7 оснащен IPS-дисплеем диагональю 6,3 дюйма разрешением Full HD+ (2340х1080 пикселей) при соотношении сторон 19,5:9. Гаджет работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 660, который объединяет восемь чипов Kryo 260 с тактовой частотой от 2,2 до 1,8 ГГц, а за графику отвечает Adreno 512 с частотой 512 МГц. Объем оперативной памяти составляет 3 Гб, а постоянной 32 Гб. Емкость аккумуляторной батареи составляет 4000 мАч, операционная система Android 9 Pie. Габариты смартфона 159,21 x 75,21 x 8,1 миллиметров при массе в 186 граммов.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 07:00

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