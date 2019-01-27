Бюджетный Redmi Note 7 отличается от других моделей качественным звуком





Эксперты отмечают, что главным достоинством Redmi Note 7 является камера с разрешением 48 мегапикселей. Однако он выделяется и другими характеристиками. В частности, речь идет о высоком уровне звука, который отличается качеством.Китайские разработчики отмечают, что смартфон оснащен специальной конструкцией с большим звуковым резонатором и именно он отвечает за чистое звучание. Отмечается, что производители используют те же компоненты высокого качества, что и Apple и Samsung.Кроме того, специалисты указывают на дополнительное повышение громкости разговорного динамика как еще один плюс смартфона. В случае, когда во время звонка громкость поставлена на максимальное значение, то при нажатии клавиши громкости она поднимется еще на 40%. Кроме того, устройство имеет систему интеллектуального шумоподавления. Благодаря этому обеспечивается чистый звук при разговорах. Стоимость гаджета составляет 148 долларов.Redmi Note 7 оснащен IPS-дисплеем диагональю 6,3 дюйма разрешением Full HD+ (2340х1080 пикселей) при соотношении сторон 19,5:9. Гаджет работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 660, который объединяет восемь чипов Kryo 260 с тактовой частотой от 2,2 до 1,8 ГГц, а за графику отвечает Adreno 512 с частотой 512 МГц. Объем оперативной памяти составляет 3 Гб, а постоянной 32 Гб. Емкость аккумуляторной батареи составляет 4000 мАч, операционная система Android 9 Pie. Габариты смартфона 159,21 x 75,21 x 8,1 миллиметров при массе в 186 граммов.