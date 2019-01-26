В 97-летнем возрасте скончалась британская актриса Мюриел Павлоу





Согласно данным издания The Times, где оказался обнародован некролог Мюриел Павлоу, смерть настигла 97-летнюю актрису еще 19 января. Причина кончины артистки при этом не озвучивается, однако издание называет покойную звезду экранов “квинтэссенцией английского духа”. Одной из наиболее выдающихся ролей актрисы стало участие в ленте “Дотянуться до небес”, выпущенной на экраны в 1956 году. Расцвет ее карьеры пришелся на 1950-е, также Павлоу нередко блистала на сцене театров.В течение почти 40 лет английская звезда находилась в браке с коллегой Дереком Фарром, однако в 1986 году мужчина скончался. Пара вместе отправлялась на гастроли, успев засветиться в нескольких фильмах. Даже в 2000-х Мюриел Павлоу не оставляла работу, появившись в нескольких эпизодических ролях для популярных сериалов.