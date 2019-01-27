Специалисты рассказали о способах прогрева АКПП для длительной и исправной работы





Как известно, большинство автовладельцев прогревают АКПП различными способами. Пожалуй, самым частым и безопасным из них является стандартное ожидание. Транспортное средство заводят и ждут несколько минут, пока автоматическая коробка передач прогреется до нужных кондиций. Иногда требуется и участие водителя. Например, после того, как он завёл машину, ему следует зажать педаль тормоза и переключать селектор во всех направлениях. В таком случае масло благодаря насосу разгоняется эффективнее, а процесс прогрева идёт быстрее.По мнению профессиональных автомехаников, стоит обеспечить прогрев непосредственно при движении. Нужно лишь, чтобы обороты на тахометре не превышали 3000 первые 2-3 километра.