АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Специалисты рассказали о способах прогрева АКПП для длительной и исправной работы

Специалисты уверяют, что каждому автомобилисту стоит прогревать автоматическую коробку передач. В данном случае это поможет значительно увеличить её срок службы, при этом минимизировав возможность выхода из строя.
Специалисты рассказали о способах прогрева АКПП для длительной и исправной работы

Как известно, большинство автовладельцев прогревают АКПП различными способами. Пожалуй, самым частым и безопасным из них является стандартное ожидание. Транспортное средство заводят и ждут несколько минут, пока автоматическая коробка передач прогреется до нужных кондиций. Иногда требуется и участие водителя. Например, после того, как он завёл машину, ему следует зажать педаль тормоза и переключать селектор во всех направлениях. В таком случае масло благодаря насосу разгоняется эффективнее, а процесс прогрева идёт быстрее.

По мнению профессиональных автомехаников, стоит обеспечить прогрев непосредственно при движении. Нужно лишь, чтобы обороты на тахометре не превышали 3000 первые 2-3 километра.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Британские ученые назвали способы,
Специалисты рассказали о способах
Новые часы Casio поразили экспертов
Владелец Renault Logan развеял миф о
Ученые обосновали шансы на возвращение
Эксперты рассказали о истории
Гибридный Ford Mustang может получить
Эксперты сравнили смартфоны Xiaomi
В 97-летнем возрасте скончалась
Эксперты рассказали, как уберечь
Ведущими “Евровидения-2019” станут
Похороненный в Ираке древний шумерский
Автомобиль Maserati Quattroporte Tipo
Звезда “Смехопанорамы” Дмитрий Иванов
Апельсины могут помочь людям в лечении
Елизавета Боярская поздравила мать с
Сестры Анна и Надежда Михалковы
Хоккеист Евгений Малкин показал редкое
Ученые рассказали о пользе сильных
В Xiaomi опровергли слухи о смартфоне
Эксперты составили рейтинг наиболее
Украина потребовала от Турции убрать
Никита Джигурда рассказал о своем
Ксения Собчак ушла со съемок на НТВ
Население Земли через 100 лет будет
Телеведущая Екатерина Андреева делает
Алла Пугачева получила 40 млн рублей от
Селин Дион расплакалась на показе
При взрыве газового котла в кафе
Марат Башаров опроверг слухи о наличии
Просмотреть все новости