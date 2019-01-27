Британские ученые назвали способы, уменьшающие симптомы астмы зимой
Британские ученые рассказали, что зимой большинство людей, страдающих от астмы сталкиваются с ухудшением состояния. Эксперты дали несколько простых рекомендаций, способных уменьшить симптомы заболевания в холодное время года.
В холодный период не стоит забывать о такой важной вещи, как ингалятор. Он не только защитит дыхательные пути, но и предотвратит неприятные проявления недуга. Зимой астматические приступы могут закончиться даже летательным исходом. Не помешает пациентам-астматикам приобрести специальные осушители, удаляющие из окружающей среды плесень и другие аллергены.
Перед тем, как идти на прогулку, следует одеваться, как можно теплее, и закрывать нос шарфом для согревания воздуха. Это важно, так как сухой холодный воздух раздражает дыхательные пути, что лишь усугубляет астматические проявления.
Медики рекомендуют людям, страдающим астмой, помнить о лекарственных средствах, необходимых при обострениях заболевания. Препараты следует перепроверять, поскольку со временем они могут терять эффективность. Если следовать указанным советам, можно снизить негативные проявления астмы зимой и сохранить здоровье.
В холодный период не стоит забывать о такой важной вещи, как ингалятор. Он не только защитит дыхательные пути, но и предотвратит неприятные проявления недуга. Зимой астматические приступы могут закончиться даже летательным исходом. Не помешает пациентам-астматикам приобрести специальные осушители, удаляющие из окружающей среды плесень и другие аллергены.
Перед тем, как идти на прогулку, следует одеваться, как можно теплее, и закрывать нос шарфом для согревания воздуха. Это важно, так как сухой холодный воздух раздражает дыхательные пути, что лишь усугубляет астматические проявления.
Медики рекомендуют людям, страдающим астмой, помнить о лекарственных средствах, необходимых при обострениях заболевания. Препараты следует перепроверять, поскольку со временем они могут терять эффективность. Если следовать указанным советам, можно снизить негативные проявления астмы зимой и сохранить здоровье.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 06:00