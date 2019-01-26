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Ведущими “Евровидения-2019” станут бывшая избранница Ди Каприо Бар Рафаэли и ЛГБТ-активист Асси Азар

Израиль определился с теми, кто займет место ведущих в рамках “Евровидения-2019”. Ими окажутся модель Бар Рафаэли, ранее состоявшая в отношениях с Леонардо Ди Каприо, и известный в стране ЛГБТ-активист Асси Азар.
Ведущими “Евровидения-2019” станут бывшая избранница Ди Каприо Бар Рафаэли и ЛГБТ-активист Асси Азар

Пройдет “Евровидение” в Тель-Авиве, конкурсанты выступят в период с 14 по 18 мая. Организаторы 26 января решили назвать имена тех, кто будет вести конкурс. Помимо уже названных кандидатов, присоединятся к команде поэтесса Люси Айоуб, а также израильский шоумен Эрез Таль. Информация получила подтверждение на официальном сайте музыкального события.

С Бар Рафаэли отношения голливудской звезды продолжались в период с 2005 по 2009 гг. Асси Азар является открытым геем, имея статус одного из наиболее влиятельных представителей секс-меньшинств в мире. Также активист поддерживает защиту прав ЛГБТ-сообщества. В мире остальные из названных ведущих не слишком известны, но в Израиле публика с ними хорошо знакома.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:00

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