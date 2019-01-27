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Новые часы Casio поразили экспертов своей прочностью

Компания Casio не привыкла разочаровывать покупателей, ведь их часы отличаются высокой прочностью и надёжностью. Их последняя модель G-Shock и вовсе повышает все стандарты качества. По мнению экспертов, аксессуару по силам перенести апокалипсис.
Новые часы Casio поразили экспертов своей прочностью

Новинка входит в состав премиальной серии «Mr. G». Титановый корпус и задняя крышка обеспечат повышенную прочность (примерно в 5 раз), чем при использовании обычного титана (в данном же случае использовался закаленный), также при разработке часов использовались сплавы Murasaki-gane metal и Cobarion, обладающих в разы большей прочностью, чем сталь. Защита циферблата обеспечивается сапфировым стеклом. Часы способны перенести любой удар, также с ними можно погрузиться на глубину не более 200 метров.

Точность обеспечивается благодаря технологии Multi Band 6, а зарядка аккумулятора - Casio Tough Solar. Поддержка «умных» технологий, увы, отсутствует, а стоимость аксессуара составит 4,3 тысячи долларов. В продаже Casio G-Shock появится в следующем месяце.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 04:00

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