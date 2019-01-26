Похороненный в Ираке древний шумерский царь Гильгамеш мог быть инопланетянином





О Гильгамеше известно немногое, однако о древнем царе складывалось множество мифов. В частности, шумерского правителя наделяли сверхспособностями, приписывая ему то, что не под силу человеку. При жизни царя считали божеством, однако современные конспирологи допускают, что он мог являться представителем внеземных цивилизаций. На это указывают некоторые исторические упоминания, созданные примерно 2,5 тысячи лет до н.э, лидера Урука упоминают даже в Библии. Удивляет историков и место, где был захоронен Гильгамеш.В частности, это в современности гробница шумерского правителя оказалась на суше, а во времена, когда его хоронили, на этом месте протекала река. Технологии тех времен не позволяли временно менять течение Евфрата для обряда погребения, а древние источники указывают, что воды водоема разошлись в стороны, оголив дно.