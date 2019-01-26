Автомобиль Maserati Quattroporte Tipo 107 1967 года продадут на eBay





Владелец отмечает, что рассматриваемое авто было создано 415 по счету. Пробег модели составляет порядка 78 тысяч километров, что сравнительно мало, однако она простояла в гараже 40 лет, что могло сказаться на тех, или иных качествах. Автомобиль оснащен двигателем V8, обладающим мощностью 264 лошадиных сил, а также имеет специальные дисковые тормоза с опциональным дифференциалом повышенного трения.По некоторым данным, хозяин Maserati Quattroporte Tipo намеренно приобрел его для длительного хранения в свое время. Стоимость модели $40 000 долларов или 2,7 миллионов рублей.