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Ученые обосновали шансы на возвращение динозавров в результате эволюции

Ученые из Великобритании решили обосновать реальность возможности возвращения на Землю динозавров по итогам эволюции. Соответствующая работа проводилась сотрудниками музея естествознания Лондона.
Ученые обосновали шансы на возвращение динозавров в результате эволюции

В рамках своей работы палеонтологи полностью отбросили идеи, представленные в ленте “Парк Юрского периода”. В частности, они считают невозможным воссоздание динозавров посредством генной инженерии. Последняя подразумевала проведение экспериментов над окаменелыми останками помещенных в янтарь насекомых. У таких образцов отсутствуют мягкие ткани, что лишает ученых возможности брать кровь. Исследователи подчеркивают, что для успешного восстановления чего-либо им непременно требуется ДНК.

Джамал Насир, представитель Нортгемптонского университета, допускает возможность эволюционирования динозавров непосредственно из уже умерших, для чего потребуются оптимальные условия. Таковыми, по мнению специалиста, могут выступать вирусные пандемии. Последние в состоянии нарушать геном живого существа, меняя таким образом физиологию и поведение. Впрочем, с версией ученого согласны не все его коллеги.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 02:00

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