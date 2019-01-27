Гибридный Ford Mustang может получить мощный V8





Помимо этого, стоит отметить о возможном скором появлении гибридного Ford Mustang, который также попал в последние заявки от американского бренда. Патент, поданный компанией Ford примерно 1,5 года назад, содержит в себе изображение двухмоторной системы для гибридного автомобиля. Возможно, именно этот патент и является подтверждением информации о создании Ford Mustang с гибридным двигателем.Силовая установка функционирует следующим образом: ДВС передаёт мощность на задние колеса, а впереди будут находиться 2 электродвижка, приводящих в движение переднюю часть транспортного средства. Поэтому, можно с уверенностью сказать, что Mustang будет не только электрифицированным, но и полноприводным.