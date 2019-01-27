Гибридный Ford Mustang может получить мощный V8
Согласно новым патентным заявкам от американского автоконцерна Ford, их специалисты разработали движок V8, которому помогают два электромотора. Скорее всего, это означает, что они появятся в новом спортивном электрическом кроссовере компании Ford Mustang.
Помимо этого, стоит отметить о возможном скором появлении гибридного Ford Mustang, который также попал в последние заявки от американского бренда. Патент, поданный компанией Ford примерно 1,5 года назад, содержит в себе изображение двухмоторной системы для гибридного автомобиля. Возможно, именно этот патент и является подтверждением информации о создании Ford Mustang с гибридным двигателем.
Силовая установка функционирует следующим образом: ДВС передаёт мощность на задние колеса, а впереди будут находиться 2 электродвижка, приводящих в движение переднюю часть транспортного средства. Поэтому, можно с уверенностью сказать, что Mustang будет не только электрифицированным, но и полноприводным.
Помимо этого, стоит отметить о возможном скором появлении гибридного Ford Mustang, который также попал в последние заявки от американского бренда. Патент, поданный компанией Ford примерно 1,5 года назад, содержит в себе изображение двухмоторной системы для гибридного автомобиля. Возможно, именно этот патент и является подтверждением информации о создании Ford Mustang с гибридным двигателем.
Силовая установка функционирует следующим образом: ДВС передаёт мощность на задние колеса, а впереди будут находиться 2 электродвижка, приводящих в движение переднюю часть транспортного средства. Поэтому, можно с уверенностью сказать, что Mustang будет не только электрифицированным, но и полноприводным.
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 00:00