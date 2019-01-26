Елизавета Боярская поздравила мать с днем рождения, показав редкое семейное фото
Отечественная актриса Елизавета Боярская поздравила мать Ларису Луппиан с днем рождения. Также теледива поделилась в Instagram редким семейным фото, где позирует вместе с родителями и братом.
Мать Елизаветы Боярской 26 января отпраздновала свое 66-летие, с чем ее поздравила вся семья. Чтобы встретиться с родительницей, актриса бросила театральную сцену, приехав домой, и даже забыв снять грим. Накануне артистка снова вернулась на сцену после декрета, появившись перед публикой в спектакле “1926”. На опубликованном в соцсети фото Боярская позирует с Луппиан, отцом, и братом Сергеем. Матери знаменитость призналась в любви, пожелав ей вдохновения. “Виновница торжества” в руках на снимке держит большой букет, а Михаил Боярский даже не надел свою фирменную шляпу.
В комментариях фолловеры Елизаветы Боярской присоединились к теплым поздравлениям, желая Ларисе Луппиан крепкого здоровья. Актрису же юзеры похвалили за то, что она с таким теплом относится с своей матери, а пост собрал более 65 тысяч отметок “Мне нравится”.
Мать Елизаветы Боярской 26 января отпраздновала свое 66-летие, с чем ее поздравила вся семья. Чтобы встретиться с родительницей, актриса бросила театральную сцену, приехав домой, и даже забыв снять грим. Накануне артистка снова вернулась на сцену после декрета, появившись перед публикой в спектакле “1926”. На опубликованном в соцсети фото Боярская позирует с Луппиан, отцом, и братом Сергеем. Матери знаменитость призналась в любви, пожелав ей вдохновения. “Виновница торжества” в руках на снимке держит большой букет, а Михаил Боярский даже не надел свою фирменную шляпу.
В комментариях фолловеры Елизаветы Боярской присоединились к теплым поздравлениям, желая Ларисе Луппиан крепкого здоровья. Актрису же юзеры похвалили за то, что она с таким теплом относится с своей матери, а пост собрал более 65 тысяч отметок “Мне нравится”.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:28