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Елизавета Боярская поздравила мать с днем рождения, показав редкое семейное фото

Отечественная актриса Елизавета Боярская поздравила мать Ларису Луппиан с днем рождения. Также теледива поделилась в Instagram редким семейным фото, где позирует вместе с родителями и братом.
Елизавета Боярская поздравила мать с днем рождения, показав редкое семейное фото

Мать Елизаветы Боярской 26 января отпраздновала свое 66-летие, с чем ее поздравила вся семья. Чтобы встретиться с родительницей, актриса бросила театральную сцену, приехав домой, и даже забыв снять грим. Накануне артистка снова вернулась на сцену после декрета, появившись перед публикой в спектакле “1926”. На опубликованном в соцсети фото Боярская позирует с Луппиан, отцом, и братом Сергеем. Матери знаменитость призналась в любви, пожелав ей вдохновения. “Виновница торжества” в руках на снимке держит большой букет, а Михаил Боярский даже не надел свою фирменную шляпу.
Елизавета Боярская поздравила мать с днем рождения, показав редкое семейное фото

В комментариях фолловеры Елизаветы Боярской присоединились к теплым поздравлениям, желая Ларисе Луппиан крепкого здоровья. Актрису же юзеры похвалили за то, что она с таким теплом относится с своей матери, а пост собрал более 65 тысяч отметок “Мне нравится”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:28

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