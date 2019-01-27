Владелец Renault Logan развеял миф о надёжности модели





Среди недостатков машины выделяются сайлентблоки и шаровые опоры, которые он уже неоднократно менял. Кроме того, качество рулевых наконечников транспортного средства также оставляет желать лучшего, а их ремонт суммарно обошелся владельцу в 2 тысячи рублей. Слабым местом машины можно назвать и ступичные подшипники из-за плохого качества (порой, они даже не выдерживали 45 000 километров). При приближении пробега к показателю в 100 тысяч километров блогер заметил протечку «сальника» на коробке передач, ещё через некоторое время возникли проблемы с тормозными цилиндрами.В последнее время владелец сталкивался с ремонтом и заменой мелких комплектующих, которые, хотя и не были слишком дорогими, но заставившими его отметить, что надежность Renault Logan – миф.