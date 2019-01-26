Ксения Собчак ушла со съемок на НТВ после вопроса о драке Максима Виторгана
Журналистка и общественный деятель Ксения Собчак в последнее время не сходит с первых полос различных СМИ.
Ведь именно девушка стала косвенно причиной драки ее мужа актера Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым.
И вот теперь девушка вынуждена была уйти со съемок канала НТВ, где должны были показать конфликт между мужчинами, а сама Ксюша должна была дать комментарий к этому избиению.
Оказалось, что светской львице не понравился сам сюжет телеканала о драке. Бывшая ведущая «Дома-2» не стала комментировать потасовку и с негодованием ушла из студии, сообщают в НТВ.
Надо напомнить, что буквально на днях в одном из кафе Москвы Виторган избил Богомолова. Театральный режиссёр получил травму носа, однако к врачам обращаться не стал. По слухам, драка между ними произошла из-за Собчак.
Также недавно Виторган разместил у тебя в Instagram публикацию, где сообщает, что заболел.
Ведь именно девушка стала косвенно причиной драки ее мужа актера Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым.
И вот теперь девушка вынуждена была уйти со съемок канала НТВ, где должны были показать конфликт между мужчинами, а сама Ксюша должна была дать комментарий к этому избиению.
Оказалось, что светской львице не понравился сам сюжет телеканала о драке. Бывшая ведущая «Дома-2» не стала комментировать потасовку и с негодованием ушла из студии, сообщают в НТВ.
Надо напомнить, что буквально на днях в одном из кафе Москвы Виторган избил Богомолова. Театральный режиссёр получил травму носа, однако к врачам обращаться не стал. По слухам, драка между ними произошла из-за Собчак.
Также недавно Виторган разместил у тебя в Instagram публикацию, где сообщает, что заболел.