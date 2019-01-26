Сестры Анна и Надежда Михалковы произвели фурор на премии “Золотой орел” в Москве

Анна Михалкова в рамках “Золотого орла” успела одержать награду за участие в многосерийном проекте “Обычная женщина”. Она сделала ставку на прическу, выполненную в стиле моды 1950-х, а ее платье темного цвета имело необычный крой. Оказать поддержку сестре пришла Надежда Михалкова. Наследница выдающегося режиссера Никиты Михалкова надела черное платье, оголяющее плечи и зону декольте.Фото с премии в Москве были обнародованы на странице младшей сестры, где она поздравила родственницу с получением значимой награды. Также один из кадров, где артистки позируют уже вместе, появился в режиме Stories. Фолловеры профиля Надежды Михалковой решили присоединиться к поздравлениям, выделив привлекательность обеих звездных сестер.