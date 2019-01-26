Ученые рассказали о пользе сильных холодов для человеческого организма





Холод имеет свойство мобилизовать защитные силы организма, укрепляя иммунную систему. -15 градусов по Цельсию уже губительны для микробов. Шансы заболеть гриппом минимальны при -20 градусах, отметили канадские эксперты.Низкие температуры - прекрасное средство омоложения. Прогулки на морозе улучшают цвет лица, сужают поры, разглаживают морщины. Согласно социологическому опросу, большинство мужчин считают представительниц прекрасного пола более привлекательными в холодное время года.Еще один плюс зимних холодов - сжигание калорий. По подсчетам ученых, 3 часа прогулок по сугробам заменяют 60 минут, проведенных в спортзале. Организм затрачивает много энергии, чтобы согреться, а это хорошо помогает похудеть.Морозная погода стимулирует работу головного мозга и нервной системы. Кислород, которого в холодном воздухе больше на 30%, значительно повышает умственную активность. Что касается нервной системы, то во время зимних прогулок организм вырабатывает больше гормона счастья, заключили специалисты.