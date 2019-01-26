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Ученые рассказали о пользе сильных холодов для человеческого организма

Ученые рассказали, что сильные холода могут быть полезными для человеческого организма. Низкие температуры омолаживают и убивают микробы, считают исследователи.

Ученые рассказали о пользе сильных холодов для человеческого организма

Холод имеет свойство мобилизовать защитные силы организма, укрепляя иммунную систему. -15 градусов по Цельсию уже губительны для микробов. Шансы заболеть гриппом минимальны при -20 градусах, отметили канадские эксперты.

Низкие температуры - прекрасное средство омоложения. Прогулки на морозе улучшают цвет лица, сужают поры, разглаживают морщины. Согласно социологическому опросу, большинство мужчин считают представительниц прекрасного пола более привлекательными в холодное время года.

Еще один плюс зимних холодов - сжигание калорий. По подсчетам ученых, 3 часа прогулок по сугробам заменяют 60 минут, проведенных в спортзале. Организм затрачивает много энергии, чтобы согреться, а это хорошо помогает похудеть.
Ученые рассказали о пользе сильных холодов для человеческого организма

Морозная погода стимулирует работу головного мозга и нервной системы. Кислород, которого в холодном воздухе больше на 30%, значительно повышает умственную активность. Что касается нервной системы, то во время зимних прогулок организм вырабатывает больше гормона счастья, заключили специалисты.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:00

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