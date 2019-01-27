Эксперты рассказали о истории возникновения и развития автомагнитол в СССР





В связи с Великой Отечественной войной усовершенствованные приёмники не появлялись до 1946 года – именно в том году был разработан А-695 для машин ЗИС-110. Примерно в начале 50-х годов специалисты разработали первый массовый советский приемник для транспортных средств под названием А-5. В 1959 году на смену ему пришёл А-8. В дальнейшем для советских граждан машина постепенно переставала являться роскошью, становясь важным средством передвижения.Поэтому, отечественные транспортные средства в то время оснащались радиоприёмниками вроде АВ-75, разработанными в Латвии. В середине 70-х и начале 80-х годов прошлого столетия в Советском Союзе насчитывалось не менее 20 разных моделей автомагнитол.