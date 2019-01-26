АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

В Xiaomi опровергли слухи о смартфоне Mi 9

В Сети за последнее время появилось много информации о якобы готовящемся к выходу смартфону Xiaomi Mi 9. Глава компании Лин Бин опроверг данные слухи.
В Xiaomi опровергли слухи о смартфоне Mi 9

До этого источники говорили, что устройство получит камеру с датчиками на 48, 18 и 8 мегапикселей или же 48, 24 и 20 мегапикселей. Также устройство будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855 и его производители оснастят быстрой зарядкой. Лин Бин во время общения с пользователями в социальной сети Weibo заявил, что эти данные не соответствуют действительности, поскольку данный гаджет не готовится производителями.

Эксперты удивлены таким поведение топ-менеджера. Не так давно Лин Бин показал прототип оригинального складного устройства. Таким образом он продемонстрировал более далекий девайс, а более приближенный никак не комментирует.

Ранее сообщалось, что новое обновление вызывает бесконечную перезагрузку Xiaomi Mi A2.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Автомобиль Maserati Quattroporte Tipo
Звезда “Смехопанорамы” Дмитрий Иванов
Апельсины могут помочь людям в лечении
Елизавета Боярская поздравила мать с
Сестры Анна и Надежда Михалковы
Хоккеист Евгений Малкин показал редкое
Ученые рассказали о пользе сильных
В Xiaomi опровергли слухи о смартфоне
Эксперты составили рейтинг наиболее
Украина потребовала от Турции убрать
Никита Джигурда рассказал о своем
Ксения Собчак ушла со съемок на НТВ
Население Земли через 100 лет будет
Телеведущая Екатерина Андреева делает
Алла Пугачева получила 40 млн рублей от
Селин Дион расплакалась на показе
При взрыве газового котла в кафе
Марат Башаров опроверг слухи о наличии
Смартфоны OnePlus 5 и 5T получат
После смерти Владимира Высоцкого
Паулина Андреева спровоцировала слухи о
Блогер на тест-драйве сравнил Toyota
Алла Пугачева хочет доверить свои тайны
Вице-мэра Москвы Наталью Сергунину
В свой день рождения актер Александр
Ксения Алферова поздравила родную
Российские ученые рассказали об
Опубликованы характеристики и
Специалисты рассказали, кто должен
Тимур Батрутдинов не сможет выступить в
Просмотреть все новости