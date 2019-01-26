В Xiaomi опровергли слухи о смартфоне Mi 9
В Сети за последнее время появилось много информации о якобы готовящемся к выходу смартфону Xiaomi Mi 9. Глава компании Лин Бин опроверг данные слухи.
До этого источники говорили, что устройство получит камеру с датчиками на 48, 18 и 8 мегапикселей или же 48, 24 и 20 мегапикселей. Также устройство будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855 и его производители оснастят быстрой зарядкой. Лин Бин во время общения с пользователями в социальной сети Weibo заявил, что эти данные не соответствуют действительности, поскольку данный гаджет не готовится производителями.
Эксперты удивлены таким поведение топ-менеджера. Не так давно Лин Бин показал прототип оригинального складного устройства. Таким образом он продемонстрировал более далекий девайс, а более приближенный никак не комментирует.
Ранее сообщалось, что новое обновление вызывает бесконечную перезагрузку Xiaomi Mi A2.
До этого источники говорили, что устройство получит камеру с датчиками на 48, 18 и 8 мегапикселей или же 48, 24 и 20 мегапикселей. Также устройство будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855 и его производители оснастят быстрой зарядкой. Лин Бин во время общения с пользователями в социальной сети Weibo заявил, что эти данные не соответствуют действительности, поскольку данный гаджет не готовится производителями.
Эксперты удивлены таким поведение топ-менеджера. Не так давно Лин Бин показал прототип оригинального складного устройства. Таким образом он продемонстрировал более далекий девайс, а более приближенный никак не комментирует.
Ранее сообщалось, что новое обновление вызывает бесконечную перезагрузку Xiaomi Mi A2.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:55