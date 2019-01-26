Эксперты составили рейтинг наиболее беспроблемных иномарок на рынке России





На первой позиции разместился Hyundai Solaris. Бюджетная модель относительно дешевая в обслуживании, на нее легко подобрать запчасти, радует и цена в 730 тысяч рублей. Второе место у Toyota Corolla, предлагаемой с тремя вариантами моторов. Цена на авто стартует от 1,03 млн рублей, максимальная мощность двигателей — 140 лошадиных сил. Тройку лидеров ТОПа закрывает кроссовер Honda CR-V. Модель доступна с “движками” на 2.0 и 2.4 литра, выдающими соответственно 150 и 188 “лошадок”.Четвертая строчка у представителя бизнес-класса, седана Toyota Camry. Авто имеет высокое качество и редко заставляет посещать сервисные центры, а максимальная мощность равна 249 “лошадям”. Минимальный ценник транспорта — 1,57 млн. Закрывает перечень Hyundai Elantra, доступный по цене от 1,02 млн рублей. Под капотом имеется мотор на 149 лошадиных сил, эксперты модель называют надежной.