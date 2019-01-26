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Эксперты составили рейтинг наиболее беспроблемных иномарок на рынке России

Эксперты провели исследование и назвали ТОП-5 наиболее беспроблемных иномарок, предлагаемых на рынке России. Соответствующий рейтинг предоставлен порталом “Автоновости дня”.
Эксперты составили рейтинг наиболее беспроблемных иномарок на рынке России

На первой позиции разместился Hyundai Solaris. Бюджетная модель относительно дешевая в обслуживании, на нее легко подобрать запчасти, радует и цена в 730 тысяч рублей. Второе место у Toyota Corolla, предлагаемой с тремя вариантами моторов. Цена на авто стартует от 1,03 млн рублей, максимальная мощность двигателей — 140 лошадиных сил. Тройку лидеров ТОПа закрывает кроссовер Honda CR-V. Модель доступна с “движками” на 2.0 и 2.4 литра, выдающими соответственно 150 и 188 “лошадок”.

Четвертая строчка у представителя бизнес-класса, седана Toyota Camry. Авто имеет высокое качество и редко заставляет посещать сервисные центры, а максимальная мощность равна 249 “лошадям”. Минимальный ценник транспорта — 1,57 млн. Закрывает перечень Hyundai Elantra, доступный по цене от 1,02 млн рублей. Под капотом имеется мотор на 149 лошадиных сил, эксперты модель называют надежной.



 
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Авто
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:48

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