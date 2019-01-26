При взрыве газового котла в кафе Саратовской области пострадали 35 человек





По имеющимся данным, ЧП случилось в рабочем населенном пункте Лысые Горы в кафе “Рандеву”. Предварительно, в подсобке заведения взорвался работающий на газу котел, вследствие чего травмы различной степени тяжести получили не менее 35 человек. Большинство граждан отделались легкими повреждениями, однако шестерым потребовалась госпитализация, двое находятся в тяжелом состоянии. В МЧС Саратовской области факт взрыва подтвердили, отметив, что погибших вследствие инцидента нет.Впрочем, сведения источников разнятся, некоторые заявляют, что среди пострадавших имеются дети, другие эту информацию отрицают. Предполагается, что в кафе, где имел место взрыв, проходило празднование свадьбы, и всего в зале находились около 50 граждан. Обстоятельства выясняются.