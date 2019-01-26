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При взрыве газового котла в кафе Саратовской области пострадали 35 человек

В одном из кафе на территории Саратовской области произошел взрыв газового котла. По последним данным от СМИ, в результате случившегося пострадали 35 человек.
При взрыве газового котла в кафе Саратовской области пострадали 35 человек

По имеющимся данным, ЧП случилось в рабочем населенном пункте Лысые Горы в кафе “Рандеву”. Предварительно, в подсобке заведения взорвался работающий на газу котел, вследствие чего травмы различной степени тяжести получили не менее 35 человек. Большинство граждан отделались легкими повреждениями, однако шестерым потребовалась госпитализация, двое находятся в тяжелом состоянии. В МЧС Саратовской области факт взрыва подтвердили, отметив, что погибших вследствие инцидента нет.

Впрочем, сведения источников разнятся, некоторые заявляют, что среди пострадавших имеются дети, другие эту информацию отрицают. Предполагается, что в кафе, где имел место взрыв, проходило празднование свадьбы, и всего в зале находились около 50 граждан. Обстоятельства выясняются.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:48

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