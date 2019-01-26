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Украина потребовала от Турции убрать данные о российском происхождении Роксоланы

Представители Украины потребовали от Турции убрать любые упоминания о российском происхождении Роксоланы. Соответствующие материалы удалили с информационных стендов в Стамбуле, предназначенных для туристов.
Украина потребовала от Турции убрать данные о российском происхождении Роксоланы

Обращение к турецким властям поступило со стороны посольства страны . Там заявили, что желают восстановления исторической справедливости. В итоге турецкая сторона распорядилась снять текст, где имелась надпись о “российском происхождении” непосредственно Роксоланы, являвшейся супругой правителя Сулеймана I. Упоминание корней бывшей наложницы имелось вблизи ее могилы в мечети Сулеймание, находящейся в Стамбуле.

Хотя даже в современности настоящие имя и дата рождения Роксоланы остаются неизвестными, в официальной историографии не предпринимается попыток оспаривать ее украинское происхождение. Предполагается, что в возрасте 15 лет она оказалась пленницей, сперва являясь наложницей турецкого султана, а затем его законной супругой.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:39

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