Украина потребовала от Турции убрать данные о российском происхождении Роксоланы





Обращение к турецким властям поступило со стороны посольства страны . Там заявили, что желают восстановления исторической справедливости. В итоге турецкая сторона распорядилась снять текст, где имелась надпись о “российском происхождении” непосредственно Роксоланы, являвшейся супругой правителя Сулеймана I. Упоминание корней бывшей наложницы имелось вблизи ее могилы в мечети Сулеймание, находящейся в Стамбуле.Хотя даже в современности настоящие имя и дата рождения Роксоланы остаются неизвестными, в официальной историографии не предпринимается попыток оспаривать ее украинское происхождение. Предполагается, что в возрасте 15 лет она оказалась пленницей, сперва являясь наложницей турецкого султана, а затем его законной супругой.