Никита Джигурда рассказал о своем отношении к Владимиру Высоцкому в программе “Выход в люди”





Никита Джигурда вспомнил, что перед кончиной на Владимира Высоцкого успели открыть сразу три уголовных дела. Уже тогда он понял, что если бы не смерть, артиста бы все равно “сломали”, поскольку именно этим тогда и занималась “система”. Гость студии признался, что в молодости Высоцкого считал своим кумиром. Пытаясь пародировать актера, в свое время Джигурда даже успел сорвать голос. Однако сейчас артист благодаря развитой “горловой чакре” может петь композиции покойного деятеля культуры, и периодически делает это на концертах.Никита Высоцкий тоже высказался в адрес отца, отрицая любое его сходство с Никитой Джигурдой. Молодой человек отметил, что его родитель не гнался за вниманием и эпатажем, а когда он начинал петь - все замолкали. Попытки Джигурды подражать Высоцкому его сын считает “смешными”, настаивая, что музыкант был тише и спокойнее своего коллеги.