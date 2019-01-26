АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
YouTube планирует удалить из рекомендуемого контента видеоролики конспирологов
EUR 74.63 USD 65.92
Курс валют на 26.01.2019

Никита Джигурда рассказал о своем отношении к Владимиру Высоцкому в программе “Выход в люди”

Никита Джигурда решил рассказать о своем отношение к покойному Владимиру Высоцкому в рамках программы “Выход в люди”. 25 января отечественный артист мог бы отпраздновать свое 81-летие.
Никита Джигурда рассказал о своем отношении к Владимиру Высоцкому в программе “Выход в люди”

Никита Джигурда вспомнил, что перед кончиной на Владимира Высоцкого успели открыть сразу три уголовных дела. Уже тогда он понял, что если бы не смерть, артиста бы все равно “сломали”, поскольку именно этим тогда и занималась “система”. Гость студии признался, что в молодости Высоцкого считал своим кумиром. Пытаясь пародировать актера, в свое время Джигурда даже успел сорвать голос. Однако сейчас артист благодаря развитой “горловой чакре” может петь композиции покойного деятеля культуры, и периодически делает это на концертах.
Никита Джигурда рассказал о своем отношении к Владимиру Высоцкому в программе “Выход в люди”

Никита Высоцкий тоже высказался в адрес отца, отрицая любое его сходство с Никитой Джигурдой. Молодой человек отметил, что его родитель не гнался за вниманием и эпатажем, а когда он начинал петь - все замолкали. Попытки Джигурды подражать Высоцкому его сын считает “смешными”, настаивая, что музыкант был тише и спокойнее своего коллеги.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Автомобиль Maserati Quattroporte Tipo
Звезда “Смехопанорамы” Дмитрий Иванов
Апельсины могут помочь людям в лечении
Елизавета Боярская поздравила мать с
Сестры Анна и Надежда Михалковы
Хоккеист Евгений Малкин показал редкое
Ученые рассказали о пользе сильных
В Xiaomi опровергли слухи о смартфоне
Эксперты составили рейтинг наиболее
Украина потребовала от Турции убрать
Никита Джигурда рассказал о своем
Ксения Собчак ушла со съемок на НТВ
Население Земли через 100 лет будет
Телеведущая Екатерина Андреева делает
Алла Пугачева получила 40 млн рублей от
Селин Дион расплакалась на показе
При взрыве газового котла в кафе
Марат Башаров опроверг слухи о наличии
Смартфоны OnePlus 5 и 5T получат
После смерти Владимира Высоцкого
Паулина Андреева спровоцировала слухи о
Блогер на тест-драйве сравнил Toyota
Алла Пугачева хочет доверить свои тайны
Вице-мэра Москвы Наталью Сергунину
В свой день рождения актер Александр
Ксения Алферова поздравила родную
Российские ученые рассказали об
Опубликованы характеристики и
Специалисты рассказали, кто должен
Тимур Батрутдинов не сможет выступить в
Просмотреть все новости