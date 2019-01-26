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Телеведущая Екатерина Андреева делает маску с фольгой для сохранения молодости кожи лица

Екатерина Андреева показала, с помощью какой процедуры сохраняет молодость кожи лица. Для этого отечественная телеведущая делает маску с фольгой, продемонстрировав процесс на видео в сети Instagram.
Телеведущая Екатерина Андреева делает маску с фольгой для сохранения молодости кожи лица

В свои 57 лет Екатерина Андреева выглядит достаточно молодо, поэтому нередко делится с фолловерами секретами своей красоты. Накануне в соцсети телезвезда показала, как ей делают водородную маску, для чего используются специальные материалы и фольга, которая на одном из этапов покрывает лицо. Процедуру знаменитость делала у косметолога, после чего призналась, что полностью довольна результатом.

Ради сохранения молодости 57-летняя Екатерина Андреева старается правильно питаться, регулярно занимается спортом, а также нередко делает различные полезные процедуры для кожи лица. Впрочем, некоторые хейтеры подозревают, что телеведущая обращается за помощью к пластическим хирургам, чего сама Андреева не подтверждает.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:07

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